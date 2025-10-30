Aby vás „nevysadili“. Mladá pirátská poslankyně natočila video, jak jezdí po Praze

Zasloužila si Aňa Geislerová státní vyznamenání?
„Vlezlé“ řidiče podle svých slov právě proto, že je nová poslankyně za Piráty, bude potkávat ještě častěji a rozhodla se ukázat, jak taková běžná jízda s nimi vypadá.
Ve scénce sdílené Piráty na sociálních sítích tak lidé mohou uzřít situaci, kdy taxikář Moricové začne hned po odjezdu pokládat otázky, proč jedou právě ke Sněmovně. „Do Sněmovny? Co tam? Co tam budete dělat? Máte nějakou schůzku?“ zaznívá podle ní od řidičů.
„Já jsem Míša Moricová. Já jsem nová poslankyně za Piráty,“ odpovídá na to politička řidičům, po čemž mají následovat dotazy, „co tam budete řešit“?
„Tak mě zajímají lidská práva, výbor pro evropské záležitosti, kam jsem se také dostala. Protože pro mě je hrozně důležité, aby lidé přestali Evropu vnímat jako ten zlý Brusel, ale jako příležitost, protože my jsme Evropa,“ odpovídá prý Moricová řidičům během jízdy ke Sněmovně na jejich dotazy, co chystá prosazovat.
S lidmi se Moricová chce o podobné věci dělit i v budoucnu, a zve tak voliče, aby ji sledovali i na Instagramu. Právě na něm již politička dříve sdílela například střípky z pirátské kampaně a v jednom z předvolebních videí zmiňovala, že letošní volby měly být nejdůležitější pro mladé voliče. „Řeší se klimatická krize, dostupné bydlení, kvalitní vzdělávání,“ jmenovala, proč měly být letošní volby důležité především pro mladé voliče.
V předvolebním spotu s ní vystupoval také lídr letošní pirátské kandidátky v Moravskoslezském kraji a bývalý předseda strany Lukáš Černohorský, jenž však nakonec mandát nezískal, jelikož jej přeskočila skrze preferenční hlasy Moricová společně s ostravskou náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou, která kandidovala z dvanáctého místa.
Moricová, jež před volbami působila jako copywriterka či spisovatelka knih, o sobě tvrdí, že ji k politice přivedla „touha měnit věci k lepšímu, hájit rovnost a dávat větší prostor ženám i mladým lidem v politice“.
„Chci, aby se politika stala otevřenější a přístupnější pro všechny – bez ohledu na pohlaví, věk či původ. Naše společnost potřebuje více empatie a pochopení,“ prohlašovala Moricová s tím, že se rozhodla kandidovat, jelikož podle ní „spousta věcí, které by měly být samozřejmostí, stále nefunguje – od podpory rodin po rovné příležitosti“.
„Nechci si jen stěžovat, chci být součástí změny. Témata, která jsou mi nejbližší, jsou férové podmínky pro rodiče, rovné příležitosti a to, aby stát lidem spíš pomáhal, než jim házel klacky pod nohy. Zároveň je mým cílem přiblížit lidem fungování Sněmovny, práce politika včetně činnosti EU,“ stanovila si za cíl.
Aktuální video o debatě s taxikářem pak budí otázky, nakolik se něco takového v naší metropoli běžně stává, jelikož podle některých uživatelů taxislužeb již mnohdy za volantem sedí spíše cizinci. „Tohle se ti určitě nestane, páč nikdy nepřijede Čech. Tyhle služby zaměstnávají Ukrajince a jiné národnosti,“ poznačil jeden z komentujících a přitakávali mu i jiní.
Diskutérům také neušlo, že nová pirátská poslankyně po Praze jezdí taxíkem, zatímco předseda strany a pražský první náměstek primátora Zdeněk Hřib vyzývá, aby lidé jezdili po městě zejména hromadnou dopravou anebo na kole.
A nechyběly ani obavy, že by podobné odpovědi některý z řidičů nemusel vydržet. „No, překvapivě ji nevysadil po první otázce…,“ zaznělo například.
autor: Radek Kotas