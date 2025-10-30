ČSÚ: Jak se vytváří důvěryhodné statistiky?

Evropský statistický kodex zajišťuje, aby oficiální statistiky splňovaly nejvyšší standardy kvality a spolehlivosti. Zásady 7 až 10 Kodexu se proto zaměřují na správné procesy, které jsou základem důvěryhodnosti, efektivity a dostupnosti statistických produktů. Společně zajišťují, aby statistiky byly nejen přesné, ale také transparentní a užitečné pro společnost.

Zásada 7: Vhodná metodika

Vhodná metodika je zásadní pro vytváření důvěryhodných a spolehlivých statistik. Zásada 7 vyžaduje, aby statistické procesy byly založeny na mezinárodně uznávaných vědeckých standardech, osvědčených postupech a spolehlivých metodách. Dodržováním spolehlivé metodiky statistické orgány zajišťují, že výsledky jsou přesné, srovnatelné a konzistentní v čase a napříč zeměmi, což poskytuje pevný základ pro tvorbu politik a veřejnou debatu založenou na faktech.

Zásada 8: Odpovídající statistické postupy

I nejlepší data a metody mohou selhat, pokud nejsou aplikovány správné postupy. Zásada 8 zdůrazňuje, že statistické orgány musí uplatňovat vhodné postupy v průběhu celého procesu tvorby statistik – od shromažďování a zpracování údajů až po validaci a šíření. Dobré postupy zajišťují efektivitu, minimalizují chyby a udržují integritu a kvalitu statistických výstupů při každém následném kroku.

Zásada 9: Přiměřené zatížení respondentů

Oficiální statistiky jsou závislé na spolupráci respondentů, ať už jde o jednotlivce, firmy nebo instituce. Zásada 9 si klade za cíl chránit respondenty před zbytečnou zátěží podporou účinných technik sběru dat, opětovného použití stávajících datových zdrojů a také minimalizací vzniku duplicitních dat. Snížení zátěže podporuje dobrou vůli respondentů, přesnost jejich odpovědí a pomáhá zajistit jejich dlouhodobou účast na statistických šetřeních.

Zásada 10: Efektivita nákladů

V prostředí omezených zdrojů je efektivita nákladů nezbytná. Zásada 10 zajišťuje, aby statistické úřady fungovaly efektivně, co nejlépe využívaly dostupné zdroje a zároveň zachovávaly kvalitu a relevanci svých výstupů. Nákladově efektivní procesy také přispívají k důvěře veřejnosti tím, že zaručují odpovědné hospodaření s veřejnými prostředky a závazek přinášet hodnotu.

