ČEZ: Z Dukovan zmizel komín, který byl první dominantou elektrárny.

Odborníci zvolili pomalejší a maximálně bezpečný způsob, kdy specializovaná firma komín postupně shora ubourávala pomocí speciálního bagru. Jak stroj, tak také samostatná ovládací plošina visely na lanech pětisettunového jeřábu.
„Jsme uvnitř provozované jaderné elektrárny. Odstřel, při kterém mohou odletovat trosky, proto nepřipadal v úvahu. Zvolili jsme proto nejbezpečnější řešení. Počítali jsme i s tím, že práce budeme muset při silnějším větru přerušovat, ale ve finále to téměř nebylo nutné,“ vysvětluje ředitel elektrárny Dukovany Roman Havlín.
Nyní energetici dokončují terénní úpravy a odvoz zbylých sutin, které odhadují na 1500 tun.
Přesně po čtyřiceti letech od uvedení prvního reaktorového bloku do provozu tak zmizela z areálu elektrárny jedna z jejích prvních dominant, nevyužívaná už od konce 80. let minulého století. Bourání je součástí příprav elektrárny pro provoz za horizont roku 2045.
„Všechny naše jaderné bloky budeme provozovat nejméně 60 let a díváme se i za tento horizont. To logicky vyžaduje investice do údržby a obnovy zařízení, jejichž součástí jsou i tyto stavební úpravy,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Skupiny ČEZ Bohdan Zronek.
Konstrukce komína, který byl jednou z prvních dominant elektrárny, byla dvouplášťová se třemi ochozy. Vnitřní část komínu byla ze šamotových cihel a vnější plášť tvořili betonové tvárnice. Průměr komínu byl v základu 6,69 metrů, v koruně měl 2,69 metrů.
autor: Tisková zpráva