Kalousek: Prezident udělal alespoň něco

Předseda Andrej Babiš formálně splnil podmínku Petra Pavla. Věcný obsah hodnotit nedokážu, ale žádné iluze o tom, že konflikt zájmů nebude existovat, si nedělám. Dojaté projevy obdivu a díků jsou mi proto trochu k smíchu.
Mnohem víc jsou mi ale k smíchu výčitky, že prezident republiky to bez pochybností akceptoval a v úterý ho jmenuje premiérem. Co mohl proboha jiného dělat? Bojovat marný boj za hranicemi Ústavy? Klást další překážky vzniku vlády, když všichni politici budoucí opozice složili karty druhý den po volbách a přestali bojovat?
Udělal alespoň něco. Ti druzí neudělali vůbec nic.
autor: PV