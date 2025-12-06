Královéhradecký kraj: Osvětová kampaň, jak se chovat na horách

Královéhradecký kraj zahájil preventivní mediální kampaň Se chovej, jejímž cílem je připomenout veřejnosti zásady bezpečného chování na horách.

Foto: Královéhradecký kraj
Popisek: Královéhradecký kraj, logo.

Projekt vznikl ve spolupráci s Horskou službou ČR a aplikací Záchranka, která je dlouhodobě klíčovým nástrojem pro rychlé přivolání pomoci v terénu. Se chovej. Název kampaně i jednoduchý pokyn, který známe třeba i z dětství a měli bychom si ho vybavit vždy, když vyrážíme do horského terénu. Stačí si to uvědomit včas, třeba ještě na hotelovém pokoji a může mi to zachránit život.

Kampaň je založena na sérii krátkých videí, která s humorem ukazují nejčastější chyby návštěvníků hor a radí, jak jim předcházet. Zaměřuje se na chování na sjezdovkách, bezpečnost při skialpinismu, turistice i pohybu v horských oblastech Krkonoš či Orlických hor. „Hlavním cílem je motivovat návštěvníky hor k ohleduplnosti, prevenci úrazů a lepší orientaci v krizových situacích. Chceme, aby si lidé odnesli z hor jen příjemné zážitky, ne zranění či stres. Videa proto nejsou moralizující, naopak s nadsázkou ukazují, že bezpečné chování je jednoduché a přirozené,“ uvádí Jiří Mašek, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

Na tvorbě kampaně se podílela Horská služba ČR, která do projektu vnesla odborný pohled a dlouholeté zkušenosti z terénu. Aplikace Záchranka pak poskytla odborný rámec pro krizové situace – od správného volání pomoci až po prevenci.

„Nedávný případ silně podchlazené turistky, kterou jsme museli z hřebenů Krkonoš transportovat až do údolí, nám jasně ukázal, že bez základních znalostí o bezpečném pohybu v horách a jak se vybavit, je sázka do loterie. Právě tato událost je jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli ve spolupráci s krajem spustit preventivní kampaň, kdy chceme připomínat, že hory nejsou místo pro improvizaci. Každou zimu zasahujeme u desítek případů, kdy lidé podcení specifické podmínky v Krkonoších. Díky své poloze klima připomíná často arktické podmínky, zvláště na hřebenech,“ upozorňuje René Mašín, náčelník Horské služby ČR.

„Velká část zásahů na horách vzniká z podcenění situace nebo špatného rozhodnutí v nevhodný okamžik. Naší dlouhodobou snahou je naučit lidi těmto chybám předcházet, aby se do nouzových situací ideálně vůbec nedostali. I proto nabízíme v aplikaci informace jako lavinovou předpověď, varovná upozornění nebo Knihu túr, které pomáhají s plánováním bezpečných výletů. Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do kampaně Se chovej, která připomíná, že každé dobrodružství začíná ještě předtím, než se vyrazí do terénu,“ říká Klára Křížková, provozní ředitelka aplikace Záchranka.

Autorem a realizátorem videospotů je společnost FrameLab z Hradce Králové, která se specializuje na audiovizuální tvorbu a kreativní obsah. Díky ní vznikla série atraktivních materiálů, které osloví jak zkušené sportovce, tak rodiny s dětmi či rekreační návštěvníky hor.

Kampaň Se chovej poběží převážně v online prostředí – na sociálních sítích, YouTube, webových stránkách partnerů a prostřednictvím obrazovek ve skiareálech. Veškeré materiály budou postupně zveřejňovány během celé zimní sezóny.

