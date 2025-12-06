Čunkova rána: Pavel vyčítá Turkovi? Sám by na Národní mydlil lidi pendrekem

Ani po prohraných volbách Jiří Čunek podle svých slov bohužel nevnímá, že by uvnitř jeho strany panovalo napětí. Naznačil, že případné rozpory nejsou zásadní a strana těží především z koaliční spolupráce s ODS. „Obávám se, že uvnitř KDU-ČSL žádné pnutí necítím. Jsou to malé ostrůvky pozitivní deviace, řekl by Miloš Zeman, ale je to tak, že tam je hodně poslanců, kteří se tam opět dostali na tom velkém psovi, který se jmenuje ODS. Přisáli se na něj, dostali se tam. Je to i něco pozitivního. Lidovečtí politici, když kandidují v nějaké tlupě s někým jiným a nesráží je název vlastní strany, se jako osobnosti dokážou prosadit,“ uvedl Jiří Čunek v XTV.
Lidovci jsou „blechy v kožichu“ ODS
Svým chováním podle něj lidovci ztrácejí voliče a budoucnost koalice neurčují oni, ale ODS. „Tato politická strana tímto způsobem chování a jednání prostě u voličů ztrácí. Ta odpověď je taková, jestli se udrží SPOLU, neurčí lidovci, ale určí to ODS sama,“ dodal senátor.
Jiří Čunek
Senátor Čunek připouští, že napětí se podle něj více objevuje spíše uvnitř ODS, kde část straníků vnímá spolupráci s lidovci kriticky. „Začíná se mi zdát, že uvnitř ODS více rezonují hlasy, že by tyhle blechy v kožichu neměly s nimi jet, protože spousta politiků ODS se nedostala právě kvůli tomu, že je lidovci přeskákali. Takže ti jsou velmi nespokojení a myslím si, že to rozhodne ten sjezd ODS,“ doplnil.
Kuba může zopakoval scénář Motoristů
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Připomíná, že úspěch Motoristů stál na pravicové filozofii: „Motoristé nastoupili s nějakou filozofií nebo tezemi pravicovými, to znamená nezadlužování republiky, konzervativní politika, a dostali se do Sněmovny. Takže Martin Kuba má tu šanci, navíc on předvádí, že opravdu je pravicový politik,” dodal Jiří Čunek.
Kritika prezidenta za průtahy: „Nemusí ukazovat svaly“
Jiří Čunek označil za problém a únik času skutečnost, že Česko je dva měsíce po volbách bez nového premiéra a kabinetu. „To mi hrozně vadí, bere se to strašně na lehkou váhu, protože ta vláda má jenom čtyři roky a ztráta každého měsíce je strašně moc. Nová vláda vlastně ještě není, podle mě je to strašně nezodpovědné, je to hrozná chyba,“ řekl Jiří Čunek.
Rychlému jmenování Andreje Babiše a následně celé vlády podle něj brání především společenské nastavení, ne formální překážka. Směrem k hlavě státu proto nešetřil kritikou „Jestliže bylo hned po volbách jasné, že je tu 108, tak si myslím, že pan prezident nemusí ukazovat své svaly a vlastně vyhovovat té části národa, která nevolila tyto vládní strany, tedy Andreje Babiše, SPD a Motoristy, a měl premiéra jmenovat. Premiér se má podle zákona do 30 dní vyrovnat se svým případným střetem zájmů,“ pokračoval senátor.
„Prezident se rozhodl, že svůj slib, že chce být jenom jedno volební období, začíná přehodnocovat, tak vlastně hraje na to, aby ukázal svaly. Hraje na ten většinový mainstreamový postoj médií, když to tak řeknu. A hraje hru s veřejností, aby ukázal, že na Hradě k něčemu je. Není to dobrá hra, škodí to nám občanům. Protože přišla nová vláda, tak ať má plný mandát na to, aby ukázali, co chtějí předvést,“ upozornil Čunek.
Prezident nemá Turkovi co vyčítat
Následně odpovídal na otázku, zda má Andrej Babiš vést otevřený střet s prezidentem kvůli Filipu Turkovi a zda má prezident právo odmítat jej jmenovat ministrem: „Vezmu-li to čistě ústavně, tak určitě by měl jít Babiš do otevřeného sporu s prezidentem. Andrej Babiš určitě tahá za delší konec, protože premiér navrhuje, prezident jmenuje,“ řekl Čunek.
A připomněl mnohem problematičtější minulost Petra Pavla: „Myslím si, že pan prezident je, bohužel, ten poslední, co by mohl Turkovi něco vyčítat. Podívejte se, co dělal ve 23 letech pan prezident. Kdyby ho poslali na Národní třídu, tak je tam bude mydlit pendrekem. Je štěstí, že ho tam neposlali, tedy tu vojenskou jednotku. On rozvědčík, manželka studovala na politruka,“ řekl Čunek, takový manželský pár by po revoluci byl davem na Václavském náměstí vypískán s velkou ochotou. A bylo by těžké uvěřit, že někdo takový může vstoupit do nové politické éry.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská