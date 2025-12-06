Letiště Praha rozezpívá Vánoce

Nová vánoční píseň, jejíž tóny se prolínají s autentickými zvuky letištního provozu, bude k poslechu mj. v rámci rozhlasových spotů. Přímo na pražském letišti se cestující mohou setkat s vánoční atmosférou na známé motivy ilustrátora Josefa Lady, vánoční program pak zahrnuje charitativní trhy či hudební vystoupení.
„K vánočním svátkům neodmyslitelně patří koledy, ta naše je originální tím, že se skládá z autentických zvuků samotného provozu a života na letišti. Vychází z jedinečné atmosféry letiště jako místa, kde se mísí ruch cestování, emoce ze setkávání či loučení i další nezaměnitelné zvuky, které dohromady dokážou vytvořit něco překvapivě harmonického a kouzelného: vlastní vánoční melodii letiště,“ říká Eva Krejčí, ředitelka Komunikace a marketingu Letiště Praha.
Vánoční koleda s názvem Odlety a sny (ZDE) je nasazena do rádií v podobě spotů se soutěží o atraktivní ceny. Zájemci si ji také budou moci poslechnout na platformě Spotify, přímý odkaz na videoklip k této písni získají načtením QR kódu z obrazovek na letišti a z propagačních ploch ve vybraných obchodních centrech a na frekventovaných stanicích metra. Vizuál nese motiv vánoční ozdoby s ikonickou řídicí věží letového provozu na pražském letišti.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
„Z pozice mezinárodního letiště, které propojuje naši zemi se světem, rádi a s hrdostí prezentujeme bohatou českou kulturu. Vánoční stromečky v letištních terminálech proto nesou stopu tradičního českého řemesla, když jsme je částečně ozdobili originálními skleněnými ozdobami od českých sklářů. Pro vánoční výzdobu samotných terminálů jsme pak zvolili tradiční motivy ladovských Vánoc. Máme také připravenou speciální místnost, kde se návštěvníci mohou vyfotografovat s rekvizitami v kulisách zimních obrázků právě od Josefa Lady,“ připojuje Eva Krejčí. Ladovská místnost je otevřena nepřetržitě až do 10. ledna ve spojovacím objektu mezi Terminálem 1 a Terminálem 2.
Rozmanitost českých Vánoc, od zasněžené Prahy přes živé betlémy na venkově až po skauty nesoucí Betlémské světlo, přibližuje fotografická výstava, která je až do konce ledna k vidění v galerii v přízemí Terminálu 2. Expozici pražské letiště připravilo ve spolupráci s organizací Czech Photo.
Ve znamení dobročinnosti bude na letišti 11. prosinec, kdy ve spojovacím objektu mezi Terminálem 1 a Terminálem 2 proběhnou charitativní trhy. V Terminálu 2 se téhož dne uskuteční koncert na podporu nadačního fondu Pink Bubble, jenž pomáhá mladým lidem v boji s rakovinou.
Cestující, kteří odlétají z Terminálu 2 a mají kreativní cítění, se 15. prosince mohou zúčastnit workshopu, v jehož rámci si sami barvami a štětci pomalují skleněnou vánoční ozdobu. Svůj výtvor pak dostanou na památku. O tři dny později, tedy 18. prosince, vykouzlí svým zpěvem vánoční atmosféru sbor Lucky Voice Band. Během dne vystoupí na různých místech v Terminálu 1 i Terminálu 2.
Vánoční program na letišti vyvrcholí na Štědrý den, kdy se cestujícím budou rozdávat perníčky z chráněné dílny Modrý domeček, a to i s kartičkou popisující české vánoční zvyky.
Podrobnosti o vánočním programu na Letišti Václava Havla Praha najdete ZDE.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva