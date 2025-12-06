České dráhy uzavřely kolektivní smlouvu pro rok 2026

Tisková zpráva

Zaměstnancům vzrostou mzdy o 2,5 % a získají mimořádnou odměnu 10 000 korun.

České dráhy se dohodly se zástupci všech odborových organizací na podmínkách Podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2026. Jednání trvala několik týdnů a byla vedena s cílem nalézt rovnováhu mezi požadavky zaměstnanců a ekonomickými možnostmi společnosti. Výsledná dohoda přináší růst mezd, mimořádnou odměnu i navýšení některých příplatků, a zároveň garantuje zachování všech stávajících benefitů. Platnost smlouvy je nově prodloužena až do konce března 2027.

„Každé kolektivní vyjednávání je hledáním kompromisu a nejinak tomu bylo i letos. Spolu s odborovými organizacemi jsme vedli intenzivní a věcná jednání, která nebyla jednoduchá, ale společným cílem bylo najít řešení, které bude spravedlivé pro naše zaměstnance a zároveň finančně udržitelné pro firmu. Dokázali jsme najít rovnováhu mezi mzdovými požadavky a možnostmi společnosti tak, aby navýšení mezd i zachování benefitů přispělo ke stabilitě a rozvoji Českých drah,“ říká Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

„Velmi si cením konstruktivního přístupu všech odborových partnerů. Společně se nám podařilo uzavřít dohodu, která zaměstnancům přináší růst platů a jistotu, že benefity zůstanou zachovány v plné šíři. Zároveň jsme museli brát ohled na ekonomické možnosti firmy, protože mzdy a benefity představují každoročně jednu z nejvyšších nákladových položek. Cílem bylo nabídnout maximum v rámci toho, co si společnost dokáže vydělat svou činností,“ doplňuje Blanka Havelková, členka představenstva a náměstkyně generálního ředitele ČD pro lidské zdroje.

Kolektivní smlouva vstoupí v platnost 1. ledna 2026 a bude platit až do 31. března 2027. Zaměstnancům garantuje zvýšení tarifních stupňů i smluvních mezd o 2,5 %, vyplacení mimořádné odměny ve výši 10 000 Kč v prosinci spolu s listopadovou mzdou a navýšení vybraných příplatků v celkové hodnotě 0,7 %. Jedná se zejména o příplatek za práci o sobotách a nedělích a kompenzaci za obtížný režim dvousměnných výkonů s odpočinkem.

Zvyšuje se rovněž hodnota stravenek o 20 Kč na kus a navyšuje se i stravné provozního personálu. Všechny ostatní benefity, včetně dodatkového volna, kondičních ozdravných pobytů, úpravy pracovní doby či příspěvků na penzijní připojištění, zůstávají beze změn.

Článek obsahuje štítky

České dráhy , mzdy , TZ , kolektivní smlouva

autor: Tisková zpráva

