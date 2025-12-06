Sjezd PRO: Zeman rozsekal Fialu a vysmál se „inteligentním“ novinářům

Miloš Zeman se ve veřejném prostou a v politice objevuje od konce 80. let minulého století. A je znám tím, že si pravidelně nebere servítky. Přesto, nebo možná právě proto, přivítal Miloše Zemana hlasitý potlesk. „Možná, až něco řeknu, přestanete tleskat,“ varoval všechny bývalý prezident.
A ozval se smích.
Zeman oznámil, že rád přijel na sjezd hnutí, protože mu jsou sympatické všechny strany, které „měly odvahu vystupovat proti nekompetentní Fialově vládě“. Zmínil zkratku hnutí PRO, která odkazuje na PRÁVO - RESPEKT - ODBORNOST. Zeman zdůraznil, že kritiku vlády Petra Fialy opíral právě o to, že ji považoval za neodbornou a nekompetentní.
A mezi delegáty sněmu se znovu ozval smích.
Zeman svůj projev ukončil tím, že lidem v místnosti zamával. Ale poté si přece jen ještě na chvíli vzal slovo.
„Jsou-li přítomni vzdělaní a inteligentní novináři, tak toto mé gesto,“ zamával podruhé, „budou vydávat za hajlování.“
Rajchl Zemanovi slíbil, že v nové vládě budou sedět právě odborníci, kteří berou politiku jako službu veřejnosti a nikoli jako papalášskou a elitářskou výsadu.
autor: Miloš Polák