Sjezd PRO: Zeman rozsekal Fialu a vysmál se „inteligentním“ novinářům

06.12.2025 21:30 | Monitoring

Třetí český prezident Miloš Zeman promluvil na sjezdu hnutí PRO, na němž obhájil post předsedy čerstvý koaliční poslanec Jindřich Rajchl. Miloš Zeman promluvil opět bez příkras. Nekompromisně vystoupil především proti končící vládě Petra Fialy (ODS). Kritickou poznámku vyslovil i na adresu novinářů.

Sjezd PRO: Zeman rozsekal Fialu a vysmál se „inteligentním“ novinářům
Foto: Repro TN
Popisek: Miloš Zeman

Miloš Zeman se ve veřejném prostou a v politice objevuje od konce 80. let minulého století. A je znám tím, že si pravidelně nebere servítky. Přesto, nebo možná právě proto, přivítal Miloše Zemana hlasitý potlesk. „Možná, až něco řeknu, přestanete tleskat,“ varoval všechny bývalý prezident.

A ozval se smích.

Zeman oznámil, že rád přijel na sjezd hnutí, protože mu jsou sympatické všechny strany, které „měly odvahu vystupovat proti nekompetentní Fialově vládě“. Zmínil zkratku hnutí PRO, která odkazuje na PRÁVO - RESPEKT - ODBORNOST. Zeman zdůraznil, že kritiku vlády Petra Fialy opíral právě o to, že ji považoval za neodbornou a nekompetentní.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • předseda PS PČR
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Považujete Ukrajince za bratrský národ?

3%
95%
2%
hlasovalo: 8213 lidí
„Byla to vláda, kde ministr vnitra (Vít Rakušan) byl němčinář, ministr dopravy novinář, ministr financí elektrikář, ministrem zahraničí bakalář, ministrem zemědělství byl člověk, který se v životě zemědělstvím nezabýval a byl to vystudovaný teolog. Ministrem školství byl vystudovaný muzikolog se specializací na hru na violoncello a tak bych mohl pokračovat dál a dál,“ rozesmál Zeman podruhé účastníky sjezdu. Proto mu prý byl sympatický krok SPD. V rámci tohoto hnutí kandidovalo i uskupení PRO a SPD se rozhodlo vyslat do vlády specialisty ve svých oborech. Ministrem obrany má být generál, ministrem dopravy expert na dopravu a ministrem zemědělství člověk, který se zemědělstvím dlouhodobě zabývá. „Takže končí čas amatérismu v české politice. Končí tragikomická vláda. Podle mého názoru nejhorší vláda od listopadové revoluce,“ pochvaloval si exprezident. „Jak říká klasik, nejhorší jsou amatéři, protože se strašně rychle množí,“ přidal vtip.

A mezi delegáty sněmu se znovu ozval smích.

Zeman svůj projev ukončil tím, že lidem v místnosti zamával. Ale poté si přece jen ještě na chvíli vzal slovo.

„Jsou-li přítomni vzdělaní a inteligentní novináři, tak toto mé gesto,“ zamával podruhé, „budou vydávat za hajlování.“

Rajchl Zemanovi slíbil, že v nové vládě budou sedět právě odborníci, kteří berou politiku jako službu veřejnosti a nikoli jako papalášskou a elitářskou výsadu.

JUDr. Jindřich Rajchl

  • PRO
  • Předseda strany Právo Respekt Odbornost
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Kdo řídí Milion chvilek? Kovářová vidí, čí prodlouženou rukou jsou
Volební sjezd PRO: Rajchl dál předsedou. Zeman měl bouřlivý projev
Tak aspoň tohle udělejte. Zeman radí, jak proti Pavlovi
Zeman: Pavlovi sponzoři by museli sáhnout do kapsy. Až pro 400 milionů

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

1989 , Bek , Fiala , KDU-ČSL , média , novináři , ODS , opozice , STAN , školství , vláda , Výborný , Zeman , zemědělství , Rakušan , SPD , sametová revoluce , Rajchl , PRO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vidíte situaci stejně jako Miloš Zeman?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Miloš Polák

Rozpočet EU

Paní Nerudová, vy se pyšníte tím, že jste u tvorby rozpočtu EU. Jednak mě zaráží, že u toho nejsou všichni europoslanci, že je to, jestli to chápu správně, jen pár vyvolených? A co je také zarážející, jestli jste první z politiků ČR. Jak je možné, že při jednání o tak zásadní věci nemají zástupce vš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mužské výmluvy při nedostatku zájmuMužské výmluvy při nedostatku zájmu Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„K*koti, pazdráti, idi*ti.“ Sprostý Wollner na veřejné akci u Havla

17:12 „K*koti, pazdráti, idi*ti.“ Sprostý Wollner na veřejné akci u Havla

„Obyčejný miliardář“, šikovný počtář z kategorie chytrých diktátorů, schopný a teflonový hochštapler…