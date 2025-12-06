Tom Philipp (KDU-ČSL): Je zdravé slibům nevěřit

Oceňuji, že se Andrej Babiš konečně vyjádřil, jak chce situaci svého střetu zájmů řešit. Reálné řešení střetu zájmů se ale nepozná podle videa na Facebooku, ale podle smluv, zápisů v rejstřících a rozhodnutí soudů. Po zkušenosti s minulými svěřenskými fondy je zdravé nevěřit slibům, dokud je nezkontrolují nezávislé instituce. Klíčové bude:
- Nezávislost správce – zda ho Babiš ani jeho blízcí nemohou fakticky ovládat či kdykoliv vyměnit.
- Benefity pro rodinu – rodina bude z majetku dál profitovat, i když třeba odloženě, takže politická rozhodnutí mohou dál ovlivňovat její bohatství.
- Transparentnost celého procesu – tedy zveřejnění struktury, smluv a skutečného nastavení kontroly nad firmami.
Bez toho všeho je to spíš politický marketing než skutečné řešení střetu zájmů.
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
autor: PV