Tom Philipp (KDU-ČSL): Je zdravé slibům nevěřit

06.12.2025 18:05 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení střetu zájmů Andreje Babiše

Tom Philipp (KDU-ČSL): Je zdravé slibům nevěřit
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tom Philipp

Oceňuji, že se Andrej Babiš konečně vyjádřil, jak chce situaci svého střetu zájmů řešit. Reálné řešení střetu zájmů se ale nepozná podle videa na Facebooku, ale podle smluv, zápisů v rejstřících a rozhodnutí soudů. Po zkušenosti s minulými svěřenskými fondy je zdravé nevěřit slibům, dokud je nezkontrolují nezávislé instituce. Klíčové bude:

  1. Nezávislost správce – zda ho Babiš ani jeho blízcí nemohou fakticky ovládat či kdykoliv vyměnit.
  2. Benefity pro rodinu – rodina bude z majetku dál profitovat, i když třeba odloženě, takže politická rozhodnutí mohou dál ovlivňovat její bohatství.
  3. Transparentnost celého procesu – tedy zveřejnění struktury, smluv a skutečného nastavení kontroly nad firmami.

Bez toho všeho je to spíš politický marketing než skutečné řešení střetu zájmů.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Philipp (KDU-ČSL): Veřejnost má právo na jasné a transparentní vysvětlení
Philipp (KDU-ČSL): Dvacet let jsme podceňovali práci v terénu
Philipp (KDU-ČSL): Novela zákona o léčivech posílí odolnost trhu při nedostatku léků
Philipp (KDU-ČSL): Nedostatek pediatrů je důsledkem dlouholetého podceňování práce v terénu

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Babiš , KDU-ČSL , střet zájmů , Philipp

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je postup Andreje Babiše spíš politický marketing?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Rozpočet EU

Paní Nerudová, vy se pyšníte tím, že jste u tvorby rozpočtu EU. Jednak mě zaráží, že u toho nejsou všichni europoslanci, že je to, jestli to chápu správně, jen pár vyvolených? A co je také zarážející, jestli jste první z politiků ČR. Jak je možné, že při jednání o tak zásadní věci nemají zástupce vš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum Omýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváteOmýváním syrového kuřecího masa si dost zahráváte

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Tom Philipp (KDU-ČSL): Je zdravé slibům nevěřit

18:05 Tom Philipp (KDU-ČSL): Je zdravé slibům nevěřit

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k řešení střetu zájmů Andreje Babiše