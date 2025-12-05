ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Bezdružice

05.12.2025 22:03 | Tisková zpráva

ÚZSVM vyhlásil transparentní výběrové řízení s elektronickou aukcí na zámek v Bezdružicích na Tachovsku.

ÚZSVM nabízí k prodeji zámek Bezdružice
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

Nový vlastník kromě barokního zámku získá také téměř dvouhektarový lesopark. Elektronická aukce areálu zámku Bezdružice s minimální vyhlašovanou cenou 48 500 000 korun bude zahájena 20. ledna 2026 v 10 hodin a potrvá do 21. ledna 2026 do 10 hodin. Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo před jejím začátkem (tj. nejpozději 19. ledna 2026 do půlnoci) složí kauci ve výši čtyř milionů korun.

Aby aukce byla úspěšná a přinesla vítěze, musí v ní padnout alespoň jeden příhoz, a to nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 48 500 000 korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 500 tisíc korun. Veřejnost pak může průběh elektronické aukce sledovat online na webu ZDE. Další podrobnosti k prodeji naleznete ZDE.

Areál zámku Bezdružice připadl státu v roce 2024 na základě rozhodnutí soudu po odsouzeném, který se dopustil rozsáhlé trestné činnosti. Výnos z prodeje tohoto areálu tak ÚZSVM převede na speciální účet Ministerstva spravedlnosti na pomoc obětem trestných činů.

Bezdružický zámek stojí na místě středověkého hradu ze 13. století. Současnou podobu získal v 18. století. Od roku 1868 dali majitelé zámek k dispozici rakousko-uherským úřadům. Z většiny místností byly kanceláře, část zámku sloužila pro účely soudu a také jako vězení. Po roce 1952 byl zámek upraven na rekreační zařízení a ozdravovnu ČKD Praha.

V letech 1999 až 2004 proběhla rozsáhlá rekonstrukce objektu, který byl následně otevřen veřejnosti. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2014, kdy byl zámek upraven tak, aby zde vznikly pokoje se sociálním zařízením, kuchyně pro restauraci a vinárnu a část zámku byla uzpůsobena pro prohlídky. V zámku byla také obnovena kaple a vybudováno malé wellness centrum.

Objekt zámku je obklopen větším lesoparkem o rozloze 1,7 hektaru.

autor: Tisková zpráva

