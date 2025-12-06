Musk si nenechal líbit pokutu od Bruselu: EU by měla být zrušena

Jeden z nejbohatších obyvatel planety Země Elon Musk se nijak netají tím, že se na EU dívá velmi kriticky. Otevřeně podporuje ty evropské politiky, kteří na EU nenechají nit suchou, případně ji chtějí rozpustit. Tento svůj názor na EU shrnul do jednoho ostrého výroku.

Musk si nenechal líbit pokutu od Bruselu: EU by měla být zrušena
Elon Musk se nikdy netajil tím, že se na EU dívá velmi kriticky. Ve Francii podporoval Marine Le Penovou, která se jednu dobu věnovala možnosti vyvézt Francii z EU, i když momentálně se v obdobném duchu nevyjadřuje. Vedle toho podpořil i Alternativu pro Německo (AfD), která se k EU staví také velmi kriticky.

Ve stejném duchu promluvil také ke zrušení prezidentských voleb v Rumunsku. Rumunský ústavní soud ke zrušení těchto voleb přistoupil koncem minulého roku poté, co Calin Georgescu, velký kritik EU a NATO, uspěl v prvním kole zrušených prezidentských voleb s podezřením, že v jeho prospěch pracovala vnější zahraniční síla, pravděpodobně Rusko. Musk se stavěl jasně na stranu Georgescua.

Teď na sociální síti X, na sociální síti, kterou vlastní, napsal o EU jednoduchou větu.

„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ vypálil Musk.

 

 

Ze židle ho zvedl výrok Evropské komise, která sociální síti X a tím i Muskovi, kterému celá síť patří, udělila pokutu 120 milionů euro, což je v přepočtu asi 2,9 miliardy korun.

