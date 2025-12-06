Musk si nenechal líbit pokutu od Bruselu: EU by měla být zrušena

Elon Musk se nikdy netajil tím, že se na EU dívá velmi kriticky. Ve Francii podporoval Marine Le Penovou, která se jednu dobu věnovala možnosti vyvézt Francii z EU, i když momentálně se v obdobném duchu nevyjadřuje. Vedle toho podpořil i Alternativu pro Německo (AfD), která se k EU staví také velmi kriticky.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Teď na sociální síti X, na sociální síti, kterou vlastní, napsal o EU jednoduchou větu.
„EU by měla být zrušena a suverenita vrácena jednotlivým zemím, aby vlády mohly lépe zastupovat své občany,“ vypálil Musk.
The EU should be abolished and sovereignty returned to individual countries, so that governments can better represent their people— Elon Musk (@elonmusk) December 6, 2025
Ze židle ho zvedl výrok Evropské komise, která sociální síti X a tím i Muskovi, kterému celá síť patří, udělila pokutu 120 milionů euro, což je v přepočtu asi 2,9 miliardy korun.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Miloš Polák