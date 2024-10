ČEZ: Za rok provozu dodal Temelín do Českých Budějovic 663 tisíc gigajoulů tepla

Dodávky tepla se odvíjí do venkovní teploty a spotřeby ve městě. Podle toho pak energetici nastavují teplotu a množství vody, která do Budějovic proudí. „Dodáváme tolik tepla, kolik České Budějovice potřebují. Mimo topnou sezónu jsme se pohybovali zhruba na pětině sezónních dodávek. Do druhé hlavní topné sezóny jsme vstoupili s modernizovanou výměníkovou stanicí prvního bloku, který aktuálně během odstávky druhého bloku dodávky tepla zajišťuje,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Aktuálně do Českých Budějovic proudí voda o teplotě 110° C a denní dodávka se pohybuje na úrovni 2,5 tisíc GJ. Teplo vyrábějí pomocí páry určenou pro výrobu elektřiny. I tak jsou dopady na výkon elektrárny minimální. „I při plném zatížení se výroba tepla projevuje na elektrickém výkonu elektrárny přibližně půl procentem. Kombinovaná výroba elektřiny tepla je vysoce efektivní nejen u stávajících temelínských bloků. To platí pro každou technologii, tedy i pro malé modulární reaktory, které by v budoucnu měly sloužit i jako bezemisní zdroj tepla,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

V případě temelínské elektrárny kombinovaná výroba elektřiny a tepla znamená, že vedle vytápění vlastního areálu, Týna nad Vltavou a třetiny Českých Budějovic zvládne jeden temelínský blok za hodinu vyrobit elektřinu pro tři stovky českých domácností na celý rok.

Temelín začal do Českých Budějovic dodávat teplo loni v říjnu. Horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Díky temelínskému teplu emise teplárny včetně skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší klesnou zhruba o třetinu. Ročně tak Teplárna ČB uspoří vyšší desítky tisíc tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí. Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí.

Od roku 1998 dodává jaderná elektrárna Temelín teplo do Týna nad Vltavou. Za čtvrt století už do pět kilometrů vzdáleného města dodala 4,7 tisíce TJ tepla. Roční dodávky se pohybují kolem 180 TJ. Dodávky mají pozitivní vliv na životní prostředí. Přechodem na teplo z elektrárny zde bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny, město patří mezi oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 12,5 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2. Více informací naleznete ZDE.

