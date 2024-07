ČEZ a bezmála 7000 návštěvníků ReakTour na karlovarském festivalu

„Jsme nesmírně rádi za obrovský zájem o ReakTour na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. A nejen tam. Virtuální realitu nabízíme i v našich informačních centrech a brýle s virtuální realitou vozíme také do škol. Elektrárnu tak můžeme sbalit a přivézt téměř kamkoli. A festival plný dobře naladěných lidí se ukázal jako ideální místo. Někteří si přišli zpestřit program mezi filmy, někdo přišel cíleně s touhou poznat, jak elektrárny fungují. Nejvíc nás samozřejmě potěšili ti, kteří se vraceli opakovaně, aby navštívili všechny naše elektrárny,“ říká Kateřina Bartůšková, vedoucí informačních center ČEZ.

ReakTour se tak stala další atrakcí festivalu. K návštěvě lákali po celých Karlových Varech dva „jaderníci“ – muži oblečení do žlutých jadernických kombinéz. Návštěvníci mohli díky této jedinečné zkušenosti prozkoumat pohled do elektráren Dukovany, Temelín a nově také do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně, a to vše z pohodlí festivalového areálu. Největším zážitkem se stal simulovaný průlet nad chladicí věží a u Dlouhých strání přelet nad horní nádrží s výhledem na Praděd. Návštěvníky zaujal také kreativní fotokoutek, ve kterém je umělá inteligence oblékla do žluté kombinézy a prošli se přímo elektrárnou. Každý pak získal unikátní fotku a mohl si představit, jak by mu to slušelo jako jadernému pracovníkovi.

Zájemci o energetiku mohou zažít ReakTour i mimo festivalové dění – stačí navštívit informační centra Dukovan, Temelína a přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Všechny tři poskytují autentický a interaktivní zážitek. Návštěvníci mají možnost prozkoumat tyto klíčové části české energetické infrastruktury zblízka, to vše z komfortu infocenter ČEZ. Pro více informací navštivte ZDE.

Všechna infocentra ČEZ lákají malé i velké zájemce o energetiku na zajímavý výlet, během letních prázdnin ale přibývá další motivace. V každém infocentru bude od 1. července do 31. srpna umístěn kvíz s pěti otázkami na téma obnovitelných zdrojů energie a jaderné energetiky. Soutěžící, kteří kvíz správně vyplní, získají jako odměnu speciální karetní hru „Hledej!“ – alternativu ke známé hře Dobble. Hra „Hledej!“ je plná piktogramů vztahujících se k energetice a ČEZ, včetně vysvětlivek. Pro více informací o návštěvě infocenter a letní kampani navštivte ZDE.