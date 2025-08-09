„Neskutečné, jak Fialova vláda dělá z našich lidí blbce“. Konečná mluví o prolhané zametačce

Na FB jste avizovala, že od druhé poloviny tohoto měsíce chcete navštívit všechny kraje v ČR. Vy jezdíte po republice za lidmi už dlouho. Jak se mění téma toho, o čem si s vámi chtějí povídat? Co je zajímá nejvíc teď, jen pár týdnů před volbami?
Ano, pojedeme přímo za občany do všech krajů naší země. Na setkáních bude možnost nejen pohovořit si napřímo s našimi kandidáty, vyfotit se s nimi, ale také třeba vyhrát Fialovy pohádky. A chystáme ještě jedno překvapení, které neprozradím. To se občané dozví až přímo na našich setkáních. Startujeme v pátek 22. srpna v Jablonci nad Nisou a České Lípě, pokračujeme v sobotu 23. v Chebu a Sokolově a dále. Celou naši cestu po vlasti najdou občané na www.stacilo.cz.
Co, podle vás, bude to téma, které nejvíce ovlivní výsledky voleb? Budou to drahé potraviny, bytová krize, válka na Ukrajině… Nebo co vlastně?
Arogance moci. Neskutečná míra toho, jak Fialova vláda dělá z našich lidí blbce. Teď to znovu podtrhlo další dějství bitcoinové kauzy, kde prolhaná ministryně Decroix funguje hlavně jako zametačka pod koberec.
Ale samozřejmě lidé už mají dost neustálých výdajů na nesmyslný konflikt na Ukrajině, který nikam nevede. Nedokážou pochopit, jak je možné, že ČR má nejdražší energie v Evropě, nebo jak mohou Němci s více než dvojnásobnými výplatami mít levnější potraviny. Naprosto ostudné je pro Fialovu vládu také to, že ve mzdách už nás předběhlo i Polsko. Takže i toto bude hrát velkou roli.
Když mluvíme o tom, že už je jen pár týdnů do voleb, jaké vysvědčení vystavit naší současné vládě? Co se povedlo, co se nepovedlo…? A klidně můžeme ohodnotit i parlamentní opozici…
Naše vláda si vyslouží krásnou jedničku dvakrát podtrženou. Od miliardářů, zbrojařů, nadnárodních korporací, bank a především pana Zelenského. Ti všichni jí mohou být vděční. Za prosazování českých zájmů a řešení problémů našich občanů si ale nemůže odnést nic lepšího než čistou pětku.
A co se týká opozice? V některých případech pomáhala Fialově vládě. Když třeba jednotně hlasovala pro podporu jejích kroků na Ukrajině. Nebo když se hlasovalo o česko-americké smlouvě. Dosud také netuším, jaké je třeba stanovisko hnutí ANO k F-35, protože už se asi 5 x změnilo. Jsem ale ráda, že se teď obě parlamentní opoziční strany v mnohém inspirovaly z programu hnutí Stačilo! a i když třeba 0 % sazbu DPH na základní české potraviny ani jedna z nich celé čtyři roky nenavrhla, tak po volbách nám pomůže jej prosadit. Domácnostem to pomůže ušetřit mnoho tisíc korun ročně. Podobně třeba zákon FARA o financování politických neziskovek, nebo zrušení předražené zbytečné instituce zvanou Senát.
Vy už jste zmínila takzvanou bitcoinovou kauzu. Podívejme se ještě trochu více na její vývoj. Jak toto komentovat?
Paní Decroix by udělala nejlíp, kdyby vyklidila kancelář a dva měsíce do voleb už nedělala nic. Je třeba tomu trapnému cirkusu, co dělá na ministerstvu, říct jednoznačně Stačilo!
Ing. Kateřina Konečná
Na FB jste okomentovala i dohodu o clech mezi EU a USA. Co tedy k ní říci? Je oprávněná kritika, která se snesla na hlavu von der Leyenové?
No oné kritiky na to, jak nevýhodná tato „dohoda“ je, bylo tedy extrémně málo. Jednalo se v podstatě o diktát Trumpa, který vyškolil oblíbenkyni Fialovy vlády Ursulu von der Leyenovou a nadiktoval si extrémně výhodné podmínky pro USA. Ne, že by Leyenová nepotřebovala lekci, jen by za její neschopnost neměli platit občané – včetně těch našich. A co tedy tento diktát znamená – trojnásobná cla oproti stávajícímu stavu a závazek nákupu předraženého vojenského šrotu a ponížení celé Evropy. Tleskám. Ukázkový případ, jak se to nemá dělat.
Další věc, o které se hodně mluví, jsou naše současné vztahy se Slovenskem. Jak se k tomu Stačilo! hodlá postavit? A co státy V4? Jak vidíte jejich budoucnost?
Visegrádská čtverka je právě ten formát, který potřebujeme k tomu, abychom mohli lépe prosazovat naše zájmy. A je to právě ten moment, za který mají evropští a němečtí papaláši rádi Petra Fialu a přeběhlíka Lipavského. Ti mají lví podíl na tom, že V4 dneska nefunguje tak, jak by měla. A díky tomu si velcí hráči EU – zejména Německo – mohou dělat, co chtějí. V4 jednoznačně potřebujeme, chceme-li účinně prosazovat celou řadu našich zájmů v Evropě. Jsou to státy, s nimiž máme podobnou historii a geografickou a v mnohém i kulturní blízkost.
autor: David Hora