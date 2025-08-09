Slavík (TOP 09): Pro koho justice vlastně funguje?

Jsem fakt naštvaný. A mám k tomu dobrý důvod.
Tento týden proběhl soudní proces se sedmi lidmi (spolek Kaputin), kteří na zemi namalovali ukrajinskou vlajku – na pozemku, který podle dostupných informací neoprávněně užívá Ruská federace. Stát by jim měl naopak poděkovat, že upozorňují na problém s ruským majetkem bez smluvního základu, tahá je po soudech za poškození cizí věci. Já jsem za jejich apel rád!
Místo aby se státní zástupci a soudy zabývali tím, proč Rusko stále vlastní nebo využívá desítky budov bez smluv a kontroly, jdou po těch, kteří na to upozornili nenásilným symbolem solidarity.
Ptám se: Pro koho justice vlastně funguje? A kdo se má chránit, když ne naši občané? Odvolání státního zástupce proti neudělení trestu proto absolutně nechápu
Tohle není jen o nějaké barvě na zemi. Je to o hodnotách, důstojnosti a spravedlnosti. V žádném případě nechci říct, že takhle fungují všechny soudy, to absolutně ne, ale zrovna tohle dělá špatnou vizitku všem. Proto je potřeba o tom mluvit nahlas a věřit, že spravedlnost zvítězí, i když teď teda dost bloudí.
autor: PV