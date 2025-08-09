Okamura (SPD): V západní Evropě vládne rasismus proti bělochům

NEODVOLÁM V západní Evropě vládne rasismus proti bělochům a jsou jim lživě připisovány zločiny imigrantů. Braňme se proti nové totalitě. Ženy v bazénech v Německu v drtivé většině sexuálně obtěžují imigranti, ale na plakátech jsou jako sexuální predátoři zobrazováni blonďatí Němci! Takže politicky korektní plakáty převracejí realitu a urážejí původní německé obyvatele. A když SPD na plakátu zobrazilo černocha s nožem, je trestně stíháno a předsedovi SPD hrozí tři roky vězení, i když je prokázáno, že černoši (i jiní imigranti) s nožem v Evropě na původní obyvatele Evropy útočili. SPD se odmítá nechat umlčet a dále bude hájit pro mnohé nepohodlnou pravdu. Odmítáme, aby se české ženy staly lovnou zvěří imigrantů a ještě aby následně byli z útoků falešně obviňování čeští muži! A pokud jde o plakáty, tak se má podle nás zobrazovat pravda. Kdyby vskutku útočili bílí blonďáci, ať jsou na plakátech bílí blonďáci. Pokud ale útočí imigranti, mají být dle pravdy na plakátech imigranti!
„Do absurdní polohy se dostala kampaň některých německých měst proti sexuálnímu obtěžování na koupalištích, které se v posledních letech stalo neblahým fenoménem spojovaným většinou s mladíky z přistěhovalecké komunity,“ napsaly Novinky. Například Kolín nad Rýnem už loni v srpnu spustil pod názvem „Já to řeknu!“ akci na ochranu dívek a mladých žen před osaháváním ze strany mužů. Její součástí je i plakát, jenž ovšem budí kontroverze, napsal server Kölner Express.
Kritizuje jej například zástupce šéfa německých policejních odborů Manuel Ostermann, který se podivuje nad tím, že dívku na obrázku osahává mladík se světlými vlasy.
„Toto zobrazení má ve skutečnosti s realitou jen málo společného. Nazývejme věci pravými jmény – jde především o muže ze zemí, odkud přichází nejvíce žadatelů o azyl,“ napsal Ostermann, podle nějž obrázek ilustruje bezmocnost nebo neochotu politiků něco řešit.
Tomio Okamura
