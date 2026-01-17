ČEZ do modernizace Temelína letos investuje 3,8 miliardy

Od spuštění elektrárny už ČEZ do modernizace Temelína investoval téměř 38 miliard korun. Dokončení přechodu na delší palivový cyklus, pokračování modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. To jsou hlavní oblasti, které divize jaderná energetika společnosti ČEZ naplánovala na letošní rok pro Jadernou elektrárnu Temelín. Vše přitom směřuje ke dvěma hlavním cílům. Zajistit bezpečný provoz a dlouhodobě dosahovat průměrné roční výroby z českých jaderných elektráren na úrovni 32 TWh, tedy o 2 TWh vyšší než dosud.
„Roční výroby 32 TWh za obě jaderné elektrárny jsme poprvé dosáhli loni. Letos to bude o něco nižší, mimo jiné proto, že v Temelíně nás čekají dvě odstávky místo jedné loňské. Klíčem i prioritou jsou bezpečnost a efektivita provozu,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Temelín dokončí přechod na delší palivový cyklus
Letos také energetici dokončí přechod na delší palivový cyklus. Na něj energetici přechází postupně od roku 2023. Na jaře přejde na šestnáctiměsíční provoz mezi odstávkami druhý blok, na podzim pak i blok první. „Provoz mezi odstávkami tak bude o půl roku delší, než byl původní projektový stav. Jde o velice důležitý krok z hlediska efektivity provozu elektrárny. Přechodu samozřejmě předcházelo důsledné bezpečnostní posouzení,“ zdůraznil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Přechod na delší provoz energetikům umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru. Delší palivová kampaň je podle vedení ČEZ jednou z klíčových součástí programu nazvaného „Bezpečně 32 Tera“. Skrývá se pod ním další zvyšování bezpečnosti, efektivity a vytvoření podmínek pro dlouhodobý provoz všech českých jaderných bloků.
„Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už předloni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ konstatoval Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Druhý blok bude řídit nový systém
Elektrárna bude dál pokračovat v přechodu na nový řídicí systém od společnosti Westinghouse. Už od loňského roku využívá část nového řídícího systému první bok. V prvních měsících letošního roku proběhne stejná úprava také na bloku druhém. Modernizace, která začala před třemi roky, skončí v roce 2029.
„Přechod je postupný, probíhá během odstávek. Už od loňského roku pracují operátoři v prostředí nového systému a ten také řídí přibližně třetinu zařízení na prvním bloku. Na druhém bloku bude přechod probíhat v podstatě velmi podobně,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Na podzim pak energetici na řízení novým systémem převedou další část zařízení prvního bloku. Vedle ovládání čerpadel cirkulační chladící vody nebo chlazení bazénů použitého paliva bude nový systém řídit také většinu technologických systémů v jaderné části elektrárny, jako například hlavní cirkulační čerpadla, systémy doplňování a odpouštění primárního okruhu nebo řadu vzduchotechnických systémů.
Náročná modernizace probíhá od roku 2022. Technici během ní instalovali desítky nových serverů, položili osmdesát kilometrů převážně optických kabelů, provedli úpravy na blokové dozorně nebo zaměnili procesní jednotky řídících skříní. Samotnému nasazení předcházelo několika měsíční testování. Celkově systém ovládá tisíce zařízení a během jedné vteřiny jím projdou desítky tisíc informací.
V Temelíně rozšiřují využívání umělé inteligence a zavádí moderní kontrolní metody
Už dva roky elektrárna využívá umělou inteligenci pro snižování vlastní spotřeby. Ročně díky AI ušetří jednotky tisíc MWh elektřiny. V roce 2026 elektrárna roli umělé inteligence ještě posílí. Nově totiž nasazuje modely pokročilé umělé inteligence pro práci s dokumentací. Ta zahrnuje tisíce projektových, bezpečnostních či provozních dokumentů.
„Data představují firemní zlato. V prostředí jaderné elektrárny je jich obrovské množství, na obou elektrárnách je to dohromady dvanáct kilometrů regálů archivu. AI nám může práci s těmito daty hodně zefektivnit. Už ji využíváme pro práci s texty dokumentací, postupně ji chceme rozšířit i na obrázky, výkresy nebo schémata,“ uvedl Petr Měšťan.
Na obou jaderných elektrárnách ČEZ pokračuje ve využívání dronů ke kontrolám těžko přístupné technologie a zavádění nejmodernějších metod oprav, jako jsou laserové čištění a svařování, pokročilé metody nanášení kovového materiálu (tzv. coldspray) nebo moderní technologie obnovy potrubních tras. Tyto postupy zkracují dobu zásahů a snižují nutnost odstávek.
Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí
Po loňském roce s jednou odstávkou čekají letos na Temelín odstávky dvě. Nejprve v polovině února energetici odstaví na dva měsíce druhý blok. V polovině října pak přibližně na stejnou dobu přeruší provoz také první blok. Pokaždé půjde o standardní odstávky pro výměnu paliva, kontroly a různé modernizace. Temelín při nich dokončí přechod na delší palivový cyklus. Do reaktoru obou bloků odborníci zavezou shodně po 66 nových palivových souborech, a naopak do skladu bezpečně umístí sedm kontejnerů se 133 použitými soubory.
I letos plánuje ČEZ do Temelína přijmout téměř stovku nových lidí. Šanci mají především lidé s technickou praxí nebo vzděláním. Zájem mají energetici hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry, ale uplatnění najdou i absolventi netechnických oborů. „Vedle generační obměny jsou to právě rozsáhlé modernizace, které s sebou nesou příležitosti pro nové pracovníky. Kromě operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem například o techniky, kteří budou zajišťovat plánované investiční akce a údržbu zařízení,“ doplnil Petr Měšťan.
Jaderná elektrárna Temelín zaměstnává na 1552 lidí. Dlouhodobě přitom roste počet žen. Aktuálně jich v Temelíně pracuje již 212.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 0,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
