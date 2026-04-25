ČEZ pracuje na modernizaci teplárenství v Elektrárně Ledvice

Dodávky tepla pro domácnosti a firmy z elektrárny a teplárny Ledvice v Ústeckém kraji budou pokračovat další desítky let. Ledvice zajišťují teplo pro města Teplice, Bílinu a Ledvice. V areálu už vedle uhelných bloků funguje plynový zdroj a ČEZ nyní zahájil projekt biomasové kotelny a elektrokotle v kombinaci se solární elektrárnou. Teplárenská modernizace Ledvic navazuje na další teplárenské projekty v kraji, jako je výstavba nových zdrojů v Ústí nad Labem, Prunéřově, Tušimicích a Trmicích. Celkové plánované investice ČEZ do teplárenství v kraji překračují 20 miliard korun.
„Teplárenství prochází v současné době radikální změnou a postupný odchod od uhlí je realitou. Klíčové pro náš kraj je, aby plynule pokračovaly dlouhodobé dodávky tepla pro naše obyvatele a firmy. Jsem rád, že po modernizaci teplárenství v Ústí nad Labem, Prunéřově a Tušimicích ČEZ oznámil i pokračování dodávek z centrálního zásobování teplem i do dalších měst. Oceňuji, že je pro náš kraj ČEZ dlouhodobě nejen největším investorem, ale také spolehlivým partnerem, který s námi své plány také předem konzultuje,“ říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Hlavní cíl: Zachovat centrální dodávky tepla i po roce 2030
Systém centrálního zásobování teplem (CZT) má v České republice více než stoletou tradici a patří mezi evropskou špičku. Skupina ČEZ nyní pracuje na tom, aby i po skončení éry velkých uhelných tepláren byl v co nejrozumnější míře zachován. Nové nízkoemisní teplárenství, které zajistí dodávky tepla pro domácnosti a firmy, bude založené na zemním plynu a biomase, které budou v kombinaci se stávajícími klasickými zdroji garantovat stabilní dodávku tepla zákazníkům za optimální a příznivé ceny.
„V celé České republice ČEZ dálkově zásobuje teplem bezmála 450 tisíc domácností. A my cítíme velkou zodpovědnost tyto dodávky zachovat i na další desítky let. V Ústeckém kraji jsme již zahájili výstavbu nových nízkoemisních tepláren v Prunéřově, Trmicích a pokračovat nyní budeme i v Ledvicích, které budou posledním provozem ČEZ, kde se uzavře éra uhlí v teplárenství. Nový plynový zdroj už tu funguje a teď jsme uprostřed výběrového řízení na dodavatele biomasového kotle. Domácnosti a firmy z Teplic, Bíliny a Ledvic tak mají jistotu, že dodávky tepla budou plynule pokračovat další desítky let. Toto by však nebylo možné bez úzké spolupráce s našimi partnery na městské i krajské úrovni, pokud by s námi nesdíleli stejné vize v oblasti moderního teplárenství a energetiky,“ uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Investice v Ledvicích povedou ke zlepšení životního prostředí
Základním zdrojem centrální dodávky tepla pro obyvatele a firmy v Teplicích, Bílině a Ledvicích bude v budoucnu biomasová kotelna o výkonu 20 MWt, kterou v hlavní topné sezóně a odběrových špičkách doplní stávající 135 MWt plynová kotelna. Na dodavatele biomasového zdroje v současnosti probíhá výběrové řízení a k podpisu smlouvy s vítězem by mělo dojít v polovině příštího roku. Se zahájením provozu se počítá od roku 2030. Výstavba je spolufinancována ze systému EU pro obchodování s emisemi prostřednictvím Modernizačního fondu: HEAT 1/2024. Nové zdroje budou nasazované v kombinaci se stávajícími uhelnými zdroji v takové konstelaci, aby zachovaly pro domácnosti a firmy stabilní dodávky tepla za výhodné ceny.
Výrobní základnu nových zdrojů v Ledvicích doplní elektrokotel primárně napájený z fotovoltaické elektrárny o výkonu 42 MWp, která se připravuje na bývalém odkališti. Zprovoznění nových zdrojů bude v kombinaci s částečným útlumem stávajících kapacit znamenat snížení emisí CO2 o 85 % a snížení emisí skleníkových plynů až o 95 %.
„Jsme rádi, že ČEZ jako zodpovědný partner s námi průběžně jedná o budoucí podobě teplárenství v regionu. Prioritou vedení města je zachování centrálních dodávek tepla z nových zdrojů v Ledvicích pro více než 14 tisíc teplických domácností a firemní odběratele za dostupné ceny. Benefitem moderních nízkoemisních zdrojů je samozřejmě také zlepšení čistoty vzduchu a životního prostředí obecně,“ říká primátor Teplic Jiří Štábl.
„Desítky let zkušeností přesvědčily naše občany o nesporných výhodách centrální dodávky tepla a teplé vody. Jsme rádi, že se na tento komfort budeme moct spolehnout i nadále. Velmi oceňuji také ekologickou stránku proměny teplárenství. Přechod k výrobě tepla z biomasy a zemního plynu přispěje ke zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel v regionu, ČEZ je pro naše město bezprostředně sousedící, dlouhodobý a zodpovědný partner i zaměstnavatel, čehož si vážíme“ dodává starosta Bíliny Karel Matuška.
„V posledních měsících a letech sledujeme průběh přestavby teplárenských provozů ČEZ v dalších místech našeho kraje a jsme rádi, že i Ledvice díky novým zdrojům zůstanou důležitým uzlem pro centrální dodávku tepla. ČEZ nás také ujistil, že přechod na nízkoemisní zdroje proběhne postupně a nebude pro naše občany znamenat žádný výpadek v dodávkách tepla,“ říká starosta Zdeněk Javůrek, starosta Ledvic.
Nové zdroje tepla a prvky moderní energetiky v Ledvicích:
Nové nízkoemisní teplárny vybudujeme také v Prunéřově a Trmicích
Dalšími teplárenskými lokalitami v Ústeckém kraji, které už procházejí modernizací, jsou Prunéřov, Tušimice a Trmice. V Prunéřově byla v loňském roce uvedena do provozu plynová kotelna o výkonu 26 MWt a v Tušimicích to byla 10 MWt plynová kotelna. Rozběhla se také výstavba dalších zdrojů nové teplárny v Prunéřově: biomasové kotelny, kogeneračních jednotek, plynové kotelny a horkovodního propoje z Prunéřova do Kadaně o délce 5,7 kilometru. V ústeckém městském obvodě Střekov už loni společnost ČEZ ESCO ve spolupráci s městem a společností THMÚ vybudovala a zprovoznila v pěti lokalitách plynové kotelny a nové rozvody pro zásobování 3000 domácností.
ČEZ Teplárenská, člen skupiny ČEZ ESCO, zásobuje téměř 7 500 odběrných míst, a kromě více než 114 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Zákazníky má ve 26 městech v Ústeckém, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Celková roční dodávka tepla zákazníkům ČEZ Teplárenská činí okolo 6 000 TJ. V současnosti společnost modernizuje teplárenské areály a rozvody, aby pro své zákazníky zachovala výhody centrální dodávky tepla i v dalších desítkách let. Více ZDE.
ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dceřiná společnost ČEZ, která se zaměřuje na služby související s moderní energetikou pro zákazníky z řad průmyslových podniků, obcí a institucí. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, výstavbu a provoz kogeneračních jednotek, zavádění systémů měření, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. ČEZ ESCO také zajišťuje dodávky elektřiny, plynu a tepla, výkup elektřiny, obchodování s emisními povolenkami, provoz energetických zařízení a jejich servis. Více informací najdete ZDE.
