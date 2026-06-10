MŽP: Vémolova lvice Elsa míří do Zoo Liberec

10.06.2026 13:21 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ministerstvo životního prostředí přistoupilo k odebrání lvice Elsy ze soukromého chovu Karla Vémoly.

MŽP: Vémolova lvice Elsa míří do Zoo Liberec
Foto: mzp.cz
Popisek: Ministerstvo životního prostředí ČR

Chovatel podobně jako v případě už zabavené tygřice Ramby ani tentokrát nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete chráněného mezinárodní úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy CITES. Lvice bude zatím umístěná v Zoo Liberec. „O zabavení lvice rozhodla Česká inspekce životního prostředí v únoru, protože chovatel nebyl schopen doložit zákonný původ zvířete. Proti rozhodnutí se majitel neodvolal a zvíře se tak stalo majetkem státu. Bez řádné dokumentace a povolení se chovatel vystavuje nejen riziku zabavení zvířete, ale i trestnímu postihu za neoprávněné nakládání s ohroženými druhy,“ uvádí Jiří Mach z odboru druhové ochrany MŽP.

S ohledem na to, že má lvice kompletně odstraněny drápy na předních končetinách a je značně hendikepovaná pro další socializaci s jinými jedinci svého druhu, hledá ministerstvo ve spolupráci s mezinárodními organizacemi co nejvhodnější zařízení, ve kterém by zvíře mělo individuální přístup.

Celkovým odstraněním drápů dojde k nevratnému poškození zdraví a sociálního chování zvířete. Šelma např. není schopná šplhat po stromech, bránit se útoku jiného zvířete nebo si značkovat své území škrábáním. Zvířata jsou také náchylnější ke zdravotním problémům, jako jsou bolesti zad nebo narušení rovnováhy.

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Lvice Elsa najde dočasný domov v Zoo Liberec, která má s chovem šelem dlouholeté zkušenosti a má v tuto chvíli kapacitu, aby se o lvici postarala. V loňském roce Zoo Liberec poskytla péči také tygrovi ussurijskému Tajmirovi, kterého ministerstvo odebralo v roce 2025.

„Jsme rádi, že jsme mohli být v této situaci nápomocni a nabídnout lvici odpovídající zázemí. Po dobu jejího dočasného pobytu v Liberci jí naši zkušení chovatelé poskytnou profesionální péči a pokusí se zajistit co nejhladší adaptaci na nové prostředí,“ říká David Nejedlo, ředitel Zoo Liberec.

Co je Úmluva CITES?

Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin nejenže ohrožuje jednice, ale může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úmluvy CITES) je právě ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu. Například zvířata a rostliny chráněné CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení.

CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin a týká se nejen živých organismů, ale i jejich části a výrobků z nich. Exemplářem CITES tak může být například kabelka z krokodýlí kůže, boty z kůže krajty, vycpanina, soška ze slonoviny nebo vzácného dřeva, úlomek korálu či tradiční čínská medicína obsahující části chráněných živočichů nebo rostlin.

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MŽP , chov , TZ , Zoo Liberec , Vémola , lvice

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Ministerstvo životního prostředí přistoupilo k odebrání lvice Elsy ze soukromého chovu Karla Vémoly.