ČEZ: Býkovi se nechtělo, a tak zbrzdil realizaci horkovodu

Celková délka propoje bude 5,9 km, a to samostatně primáru i zpátečky. Směrem tam (primár) bude horkovodním potrubím proudit tepelné médium a směrem zpět (zpátečkou) následně ochlazená voda. Celá investiční akce vyjde společnost ČEZ Teplárenská na přibližně 430 milionů korun, hotovo bude do konce roku 2027. Obyvatelé Kadaně tak budou mít i nadále zajištěny bezpečné a spolehlivé dodávky tepla, které se k nim dosud dostává prostřednictvím Elektrárny Tušimice.
„Tato uhelná elektrárna vyrábí teplo pro naše město už 50 let. Věřím tomu, že Elektrárna Prunéřov na ni po realizaci propojky zdárně naváže. Jinak to ani nepůjde, neboť tušimická dvojka s výrobou energie a tím i tepla z uhlí v dohledném čase skončí. Proto kvitujeme, že Skupina ČEZ, potažmo ČEZ Teplárenská nenechá naše město na holičkách a zajistí pro nás bezpečné, spolehlivé a dlouhodobé dodávky tepla prostřednictvím Elektrárny Prunéřov. Ostatně vše máme ošetřeno smluvně na dobu patnácti let. Samozřejmě, že se ve smlouvě hovoří i o případném navyšování cen v průběhu let. Tomu se asi nikdo a nikde nevyhne. Ale právě díky smlouvě máme určité kontrolní mechanismy, které nám zaručí, že navýšení nebudou tak citelná. A vzhledem k tomu, že z Tušimic jsme odebírali teplo padesát let, předpokládáme, že tomu bude tak i v případě Prunéřova, tedy že po patnácti letech se smlouva zaktualizuje, případně přizpůsobí novým podmínkám,“ říká starosta Kadaně Jan Losenický.
Podle něj má realizace propojky jen jedno úskalí, a to v případě pokládky potrubí na posledním zhruba kilometrovém úseku od začátku Prunéřova až po patu města Kadaně. „Zde se musí potrubí položit do země pod stávající komunikaci. Jedna z příjezdových cest do města tak bude na nějaký čas rozkopána a tím i uzavřena. Samozřejmě přístup místním, byť značně omezený, se budeme snažit nějakým způsobem zachovat,“ dodal ještě starosta.
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„S Kadaní máme uzavřenou patnáctiletou smlouvu, která zaručuje místním odběratelům tepla, že naše cena bude pro ně vždy výhodnější, než kdyby si vyráběli teplo prostřednictvím lokálních topenišť,“ potvrzuje výše uvedená slova starosty Libor Štěpán, generální ředitel ČEZ Teplárenské. Zopakoval i to, že s teplem vyrobeným pro město v Elektrárně Tušimice se v budoucnosti již nepočítá. Naopak hlavní základnou pro výrobu tepla v regionu, tedy nejen pro Kadaň, ale i Klášterec nad Ohří, Chomutov a Jirkov se stane Elektrárna Prunéřov 2. „Proto jsme zde rozjeli rozsáhlý projekt dekarbonizace, který by měl ve finále přinést snížení CO2 až o 95 procent. Současná výroba tepla prostřednictvím uhelných bloků tak bude nahrazena kotelnou na biomasu, plynovými kogeneračními jednotkami a plynovými kotelny. Proto nyní budujeme propoj Prunéřova s Kadaní.“
První z plynových kotelen o výkonu 26 MWt je již v Elektrárně Prunéřov v provozu, přičemž slouží jako záložní a špičkový zdroj. „V přípravě jsou nyní kotle na biomasu o výkonu 2x17,5 MWt a další plynová kotelna s výkonem 2x26 MWt a čtyři kogenerační jednotky o celkovém výkonu 45 MWt a ~48MWe, celý soubor zdrojů bude ještě doplněn o horkovodní akumulaci.Tyto zdroje by měly zásobovat zákazníky již v topné sezoně 2028/2029. Rozumí se, že část vyrobeného tepelného média poputuje i novým horkovodem do Kadaně. Tím budou zajištěny další dodávky tepla pro 6 300 domácností. První etapa realizace 5,9 km dlouhého propoje právě probíhá a vše hotovo by mělo být již na konci roku 2027. Jde přitom o investici v naší režii ve výši 430 milionů korun,“ uzavírá Radim Seidler, technický a investiční ředitel ČEZ Teplárenské.
A perlička na závěr. Aby mohla pokračovat první etapa výkopových a pokládkových prací probíhající nyní na okraji jedné z pastvin skotu v okolí elektrárny, muselo se přehnat stádo na jinou pastvinu. Stalo se tak minulý čtvrtek, kdy veškeré krávy bez problémů přeběhly tam, kde na ně čekala nová zelená tráva. Býkovi se ovšem nechtělo, a tak přežvykujíc zůstal ležet na místě. Zaměstnanci konsorcia firem Homola-Gascontrol, které je dodavatelem stavby horkovodu, tak museli se zahájením dalších prací počkat do pátku, kdy se Jeho veličenstvo býk milostivě zvedlo a odkráčelo dobrovolně za svými dámami. Toto nepatrné a úsměvné zdržení nemá pochopitelně na průběh stavby žádný zásadní vliv.
ČEZ Teplárenská, člen skupiny ČEZ ESCO, zásobuje téměř 7 500 odběrných míst, a kromě více než 114 000 domácností jsou odběrateli tepla i nemocnice, úřady, školy a průmyslové podniky. Zákazníky má ve 26 městech v Ústeckém, Karlovarském, Královéhradeckém, Moravskoslezském, Jihočeském a Jihomoravském kraji, kde také exportuje teplo přes hranice, z elektrárny Hodonín do slovenského města Holíče. Celková roční dodávka tepla zákazníkům ČEZ Teplárenská činí okolo ~4 000 TJ. V současnosti společnost modernizuje teplárenské areály a rozvody, aby pro své zákazníky zachovala výhody centrální dodávky tepla i v dalších desítkách let. Více informací najdete ZDE.
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