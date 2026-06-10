Macinka řekl, kdo má nahradit Petra Pavla

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
„Chtělo by to už kvalitního kandidáta. Jinak se té gumy nezbavíme pak dalších 5 let,“ napsala Petra Melicharová.
Macinka dal divačce návrh.
„No tak já nevím, tak se sebou něco udělejte, Petro, a třeba ho můžete porazit i vy. Já bych byl rád, kdyby se objevil nějaký kandidát ze společnosti, který by byl autentický a který by měl ambice mluvit s oběma stranami té potenciální barikády. … Pro budoucnost České republiky by asi bylo dobré, aby příští prezident byl prezidentem, který se bude snažit mluvit i s tou druhou stranou“ pravil Macinka.
Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
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Jak jste zatím spokojeni s činností Babišovy vlády?
„Je jasné, že ten současný prezident už toto nikdy neudělá. Už to nikdy udělat nemůže, protože je to prostě opoziční prezident. A ta vládní část společnosti už ho nikdy nepřijme. Myslím, že České republice by slušel prezident nebo prezidentka, která by uměla mluvit jak s tím, kdo je v opozici, tak s tím, kdo je ve vládě. Jako rovný s rovným. Je to těžké, ale věřím tomu, že pokud by se takový člověk našel, tak v ten moment jakýkoli buď vládní nebo opoziční kandidát nemá šanci. A to by byla možná docela dobrá budoucnost české politiky a České republiky, kterou bych si chtěl představovat,“ prohlásil Macinka.
V jednu chvíli si neodpustil štulec, který zasadil Petru Pavlovi.
„Prezident je ze své funkce nezodpovědný. Nebo jak se to říká. Neodpovědný,“ pravil Macinka.
Česká ústava skutečně říká, že prezident je ze své funkce neodpovědný. Proto také uvádí, že za zahraniční politiku země odpovídá vláda.
Macinka ve vysílání také uvedl, že Petra Pavla nehodlá žalovat. Za spory ohledně SMS zpráv zaslaných Petru Kolářovi, prezidentovu poradci. Ale onen výslech, který musel absolvovat kvůli SMS zprávám, si prý bude dlouho pamatovat.
„Svým hysterickým výstupem na tiskové konferenci a tím, co pak následovalo – demonstrace lepších lidí a Milionu chvilek a velký fundraising na to, aby ti chvilkaři měli peníze a nemuseli do práce, protože všichni měli na Hero Hero... K tomu schůze Sněmovny, která stojí miliony, aby se pak teda ukázalo, že to vydírání fakt nebylo. My jsme to věděli všichni. Asi kromě jednoho kolektivního prezidenta. Ale nečekám, že by se mi měl (prezident) omluvit. Měl by se omluvit vám, daňovým poplatníkům, když to stálo tolik milionů. Tak mu napište na posta@hrad.cz,“ vyzval diváky Macinka.
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