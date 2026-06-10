České dráhy: RegioFoxy pro PID jsou kompletní

Z Pražské integrované dopravy vytlačily až 50 let staré motorové vozy řady 854 a významně zvýšily komfort cestování v metropolitní oblasti. Cestujícím nabízejí bezbariérové cestování v klimatizovaných velkoprostorových oddílech s palubní Wi-Fi a možností dobíjení drobné elektroniky.
„V létě 2024 jsme na území Středočeského kraje a Prahy začali zkušební provoz prvních motorových jednotek RegioFox. Loni a letos jejich dodávka pokračovala a v uplynulých dnech jsme převzali poslední ze 38 jednotek pro Středočeský kraj a Prahu. Jezdí hlavně na vlacích z Prahy do Mělníka a do Berouna přes Rudnu u Prahy, na Posázavském pacifiku a z Berouna do Rakovníka. V rámci PID ujedou denně více než 10 000 kilometrů,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva ČD a náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu.
„Obyvatelům Středočeského kraje jsme slíbili zlepšit veřejnou dopravu a svůj program plníme. Více než dvě desítky jednotek RegioPanter s více než 5 000 místy k sezení doplnilo provoz na páteřních elektrizovaných tratích a v současnosti byla dokončena dodávka všech 38 RegioFoxů pro náš region, které vylepšily provoz na frekventovaných neelektrizovaných tratích. Je to dalších více než 4 000 míst k sezení v bezbariérových a klimatizovaných vlacích s možností připojit se k internetu přes palubní Wi-Fi nebo napájet cestovní elektroniku. To je skutečně kvalitní alternativa k individuální dopravě a podstatné zvýšení kvality cestování do zaměstnání, do školy nebo za volnočasovými aktivitami,“ říká Petr Borecký, středočeský radní pro dopravu.
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„Díky novým jednotkám RegioFox jsme mohli výrazně zvýšit komfort pro cestující na linkách S3, S8 a S88. Pražané se tak nově mohou svézt z hlavního nádraží do Satalic, Kbel, Čakovic, Krče, Braníka, Modřan, Komořan nebo Zbraslavi moderními bezbariérovými jednotkami se zásuvkami, wifi připojením i pracovními stolky. Atraktivní, spolehlivá a pohodlná železniční doprava po Praze i do Středočeského kraje pomáhá nalákat další cestující do vlaků a díky tomu se uleví také přetíženým silnicím na území hlavního města. V následujících letech pak plánujeme další významné investice do nových vozidel PID,“ uvedl náměstek primátora hl. města Prahy pro oblast dopravy Jaromír Beránek.
Polská společnost Pesa vyhrála tendr Českých drah na dodání motorových jednotek, které nesou označení 847 a merketingové pojmenování RegioFox. Lidově se jim říká „liška“. Dodáno bude celkem 106 jednotek, což představuje 212 vozů. Všechny jednotky spojené za sebou by vytvořily vlak dlouhý 4,7 kilometru a nabízely by celkem 12 190 míst k sezení. Zhruba tolik obyvatel mají například Čelákovice. Vedle Středočeského kraje a Prahy jezdí RegioFoxy v Jihočeském, Karlovarském, Pardubickém a Královéhradeckém kraji a v kraji Vysočina.
Motorové jednotky RegioFox jsou bezbariérové, nízkopodlažní jednotky. Mají instalované dva motory značky Rolls-Royce o celkové výkonu 750 kW, což jim dodává značnou dynamiku při rozjezdu ve srovnání se staršími „motoráky“. Motory mohou využívat také ekologické palivo typu HVO. Maximální rychlost „lišek“ je 120 km/h. Jednotky jsou vybaveny moderními komunikačními a zabezpečovacími zařízeními GSM-R a ETCS.
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