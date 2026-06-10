DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro úplný zákaz norování

10.06.2026 23:08 | Monitoring
autor: PV

Prohlášení k žádosti o zákaz norování

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro úplný zákaz norování
Foto: DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT
Popisek: Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě podporuje iniciativy vedoucí k zákazu tzv. norování, protože nesouhlasí s touto krutou metodou sadistického a tyranizujícího zabíjení zvířat. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro úplný zákaz norování, včetně zkoušek loveckých psů z norování.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT v této věci explicitně požaduje, a to již od roku 2019:

  1. doplnění Zákona o myslivosti č. 449/2001 §45 odst. 1 o zakázaných způsobech lovu a přidání písmene x) - zakazuje se lov zvěře pod zemí, včetně lovu za pomoci psů vypouštěných pod zem a vyhrabání zvěře za účelem usmrcení.
  2. odstranění výjimky uvedené v §7 odst. 2 Zákona o myslivosti č. 449/2001 o dočasném držení lišky k výcviku psů loveckých plemen.
  3. změnu doby lovu lišky stanovenou vyhláškou č. 245/2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu §1, písmeno i) tak, aby byla hájena v době vyvádění mláďat.
  4. zrušení paragrafu §14 odst. 1, písmena c), Vyhlášky č. 244/2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, o použití loveckých psů se zkouškou z norování a odstranění nutnosti držení loveckého psa se zkouškou z norování v honitbě v počtu uváděném §15.

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

  • DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT
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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT nechápe, proč v dnešní době, kdy se tolik apeluje na úctu k lidským právům i právům zvířat, je společnost ochotna přehlížet takovéto tyranizující jednání.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je pro ukončení tohoto krutého, nesmyslného a zbytečného konání, které je založeno na týrání zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT dlouhodobě požaduje, aby pachatelé, kteří týrají či trýznivým způsobem zabíjí zvířata, byli spravedlivě odsuzováni k trestům stanoveným trestním zákoníkem a nikoliv jen k pohrůžkám trestem. Týrání zvířat je, s ohledem na naprostou bezmocnost obětí, mimořádně zavrženíhodné. DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT konstatuje, že zatím pachatelé těchto trestných činů odcházejí od soudů se směšnými tresty, tj. pokutou, podmíněnými tresty, nebo dokonce nejsou stíháni vůbec.

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DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT již před časem vyzvala kompetentní orgány k přísnějšímu posuzování povolení vlastnit zbraň k mysliveckým účelům. Zároveň žádá osoby mající zákonodárnou pravomoc, aby neprodleně navrhly změnu mysliveckého zákona, která by zpřísnila nošení a používání střelných palných zbraní.

Porušení zákona týkající se použití střelné zbraně v oblasti myslivosti se bohužel stává stále častějším jevem a nemusí se jednat pouze o tzv. pytláctví. Dokonce i mnoho údajných omylů a nehod pramení právě z toho, že myslivci manipulují se střelnými zbraněmi, což má velmi často fatální následky. Podle DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT by se díky tomuto přísnějšímu posuzování předešlo mnohým škodám na životech nejen zvířat, ale i lidí.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT si klade za cíl prosadit důslednější ochranu zvířat, lidí, přírody, vody, ovzduší, podnebí, životního prostředí, ale též větší práva pro zvířata, resp. jejich větší právní ochranu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT vystupuje proti všem druhům týrání zvířat či krutému zacházení s nimi. Odsuzuje každou činnost, která způsobuje utrpení zvířat.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT se zasazuje o důslednější ochranu zvířat, přísnější tresty za týrání a zlepšení podmínek chovu.

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT je dvacátou registrovanou politickou stranou za práva zvířat ve světě, resp. Česká republika je dvacátou zemí, ve které existuje strana zaměřená primárně na obranu práv zvířat.

NEPŘIHLÍŽEJME UTRPENÍ, ZVÍŘE NENÍ VĚC!
MLUVÍME ZA TY, KTEŘÍ SAMI NEMOHOU.
BRÁNÍME TY, KTEŘÍ SE BRÁNIT SAMI NEDOKÁŽÍ.
CHRÁNÍME ZVÍŘATA A JEJICH PRÁVA.

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Článek obsahuje štítky

myslivost , norování , DSZ - Za práva zvířat

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Jan Sedláček byl položen dotaz

Máte nějaké důkazy, o tom, že si Pospíšil koupil dítě?

A jestli to je podle vás na hraně zákona, proč jste nejednal? Právo podat trestní oznámení má přeci snad každý a je to jeho svobodné rozhodnutí. Stejně jako se tak rozhodl třeba právě Pospíšil. Je to jeho právo a nechápu, co je na tom špatného? Podle mě je naopak to nejhorší a úplné morální dno, kdy...

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