Bartůšek: Tento týden to začíná

Ve čtvrtek je DEN D, kdy začne platit ten příšerný migrační pakt. Je to špatný dokument, který má strašně moc chyb. Ta největší je rozhodně povinná solidarita. Bohužel ho schválili už v minulém volebním období, ale od doby, kdy jste mě zvolili do Evropského parlamentu, pracuji na jeho změně. Podařilo se prosadit zlepšení návratové politiky, aby bylo možné vracet více neúspěšných žadatelů o azyl zpět do jejich zemí původu.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Taky jsme prosadili seznam bezpečných zemí. Co to je? Pokud člověk bude přicházet z Bangladéše, Kolumbie, Egypta, Indie, Kosova, Maroka nebo Tuniska, tak jeho azylové řízení se už nebude táhnout léta. Naopak! Bude probíhat ve zrychlené formě. To je něco, po čem jsem volala už deset let, od doby, kdy jsem pracovala v azylových centrech s migranty. Celé azylové řízení tak bude mnohem rychlejší, efektivnější a taky bezpečnější pro nás všechny.
Také jsme prosadili větší tlak na třetí státy, aby při návratech migrantů spolupracovaly. Díky tomu můžeme postupně snižovat počet lidí, kteří jsou v Evropě nelegálně a o kterých často nic nevíme. Evropa konečně začíná být v této oblasti tvrdá.
Přesto migrační pakt stále neřeší to nejdůležitější, jak zabránit nelegálním vstupům ještě před příjezdem migrantů do Evropy. Proto budu i nadále prosazovat tvrdší postup proti pašeráckým gangům, tvrdé tresty a důslednější ochranu vnějších hranic Evropské unie. Česko by mělo být tvrdé a implementovat pouze ty prvky paktu, které zpřísňují kontrolu migrace. Rozhodně ne povinnou solidaritu!
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