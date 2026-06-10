Bartůšek: Tento týden to začíná

10.06.2026 21:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu

Bartůšek: Tento týden to začíná
Foto: Hans Štembera
Popisek: Nikola Bartůšek

Ve čtvrtek je DEN D, kdy začne platit ten příšerný migrační pakt. Je to špatný dokument, který má strašně moc chyb. Ta největší je rozhodně povinná solidarita. Bohužel ho schválili už v minulém volebním období, ale od doby, kdy jste mě zvolili do Evropského parlamentu, pracuji na jeho změně. Podařilo se prosadit zlepšení návratové politiky, aby bylo možné vracet více neúspěšných žadatelů o azyl zpět do jejich zemí původu.

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

14%
15%
67%
4%
hlasovalo: 4074 lidí

Taky jsme prosadili seznam bezpečných zemí. Co to je? Pokud člověk bude přicházet z Bangladéše, Kolumbie, Egypta, Indie, Kosova, Maroka nebo Tuniska, tak jeho azylové řízení se už nebude táhnout léta. Naopak! Bude probíhat ve zrychlené formě. To je něco, po čem jsem volala už deset let, od doby, kdy jsem pracovala v azylových centrech s migranty. Celé azylové řízení tak bude mnohem rychlejší, efektivnější a taky bezpečnější pro nás všechny.

Také jsme prosadili větší tlak na třetí státy, aby při návratech migrantů spolupracovaly. Díky tomu můžeme postupně snižovat počet lidí, kteří jsou v Evropě nelegálně a o kterých často nic nevíme. Evropa konečně začíná být v této oblasti tvrdá.

Přesto migrační pakt stále neřeší to nejdůležitější, jak zabránit nelegálním vstupům ještě před příjezdem migrantů do Evropy. Proto budu i nadále prosazovat tvrdší postup proti pašeráckým gangům, tvrdé tresty a důslednější ochranu vnějších hranic Evropské unie. Česko by mělo být tvrdé a implementovat pouze ty prvky paktu, které zpřísňují kontrolu migrace. Rozhodně ne povinnou solidaritu!

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc.

  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Bartůšek: Stala jsem se obětí falešných zpráv
Bartůšek (Přísaha): Pokud budeme vůči převaděčům slabí, chaos na hranicích nikdy neskončí
Bartůšek (Přísaha): Další bruselský korupční skandál?
Bartůšek (Přísaha): Máme prý povinně platit Ukrajině. Rezoluce v EP

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

migrace , Bartůšek

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Bojíte se důsledků migračního paktu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Prodej Agrofertu

Srovnáte prodej Explosie s Agrofertem. Ale ač nejsem pro prodej Explosie ani nechci hájit Babiše, cožpak je Agrofert státní? A jestli ne, tak proč by měl kdokoliv prodávat soukromý podnik a pak z něj dotovat stát?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Poznejte špičkový olivový olej na první dobrouPoznejte špičkový olivový olej na první dobrou Potraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenuPotraviny s velmi vysokým obsahem přírodního estrogenu

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bartůšek: Tento týden to začíná

21:03 Bartůšek: Tento týden to začíná

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k migračnímu paktu