Ukrajinská aktivistka obtěžovala poslance. Vzápětí toho litovala

Ukrajinská aktivistka Anastasiia Sihnaievska, která dlouhodobě kritizuje předsedu SPD a šéfa Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru, se tentokrát pustila i do Filipa Turka, vládního zmocněnce pro Green Deal. Na sociální síti X zveřejnila video z tramvaje, kde oslovila mladého muže, kterého si podle svých slov spletla právě s Turkem.
Ve videu, které natočila, mladému muži řekla: „Já se omlouvám, že na vás takhle čumím, ale mně váš obličej přijde nějaký hrozně známý. Nejste náhodou ten debil od Motoristů?“ Osloveným mužem, jak později lidem sama upřesnila, byl poslanec Motoristů Matěj Gregor.
K příspěvku pak připojila vlastní komentář: „Omylem jsem si v tramvaji spletla nějakého chlapečka s Turkem. Jsem hrozná, já vím, no.“ Součástí příspěvku bylo také upozornění, že obsah má sloužit výhradně k pobavení.
Já bych hlavně velmi poprosila všechny, kterým strašně vadí úroveň slušnosti mých výroků a kvalita vtipů, aby si zkusili vygooglit moje jméno a podívali se, jak na můj naprosto slušný a argumentovaný názor reagoval dnešní třetí nejvyšší ústavní činitel. Klasickým vlasteneckým… https://t.co/LzQQlJUEBj— Anastasiia Sihnaievska (@sihna_) June 10, 2026
Video však vyvolalo kritiku kvůli způsobu vyjadřování i použitým vulgaritám. Sihnaievska na výtky reagovala dalším příspěvkem, ve kterém odkázala i na své dlouhodobé spory s Tomiem Okamurou. „Já bych hlavně velmi poprosila všechny, kterým strašně vadí úroveň slušnosti mých výroků a kvalita vtipů, aby si zkusili vygooglit moje jméno a podívali se, jak na můj naprosto slušný a argumentovaný názor reagoval dnešní třetí nejvyšší ústavní činitel. Klasickým vlasteneckým táhni domů a následným poštváním vlastních fanoušků proti mně, čehož dosáhnul manipulativním překroucením mých slov,“ napsala.
Vzápětí dodala, že podle ní nelze vůči podobným politikům donekonečna vystupovat s představou, že budou sami dodržovat pravidla. „Doufám, že vám někdy dojde, že proti lidem, kteří sami léta staví politiku na agresi, zesměšňování, kulturní válce a cílené dehumanizaci oponentů, nejde donekonečna vystupovat s naivní představou, že budou respektovat pravidla, která sami nikdy nedodržovali.“
Sihnaievska pak pokračovala tím, že podobní lidé by podle ní měli důsledky své politiky pocítit sami na sobě. „Aby si podobní lidé zachovali vůbec nějaký kontakt s realitou a byli schopni dělat elementární závěry o tom, co je dobře a co špatně, musí důsledky své politiky pocítit bezprostředně sami na sobě.“
Později dodala, že by reagovala stejně i v případě, že by na místě Matěje Gregora seděl kdokoli jiný z tohoto politického okruhu. „Je mi vlastně líto, že to byl zrovna Gregor, koho jsem potkala ve tramvaji cestou domů. Kdyby tam seděl kdokoliv jiný z téhle teatrálně maskulinní party obdivovatelů Klausovy proruské školy, reagovala bych úplně stejně.“
Já bych hlavně velmi poprosila všechny, kterým strašně vadí úroveň slušnosti mých výroků a kvalita vtipů, aby si zkusili vygooglit moje jméno a podívali se, jak na můj naprosto slušný a argumentovaný názor reagoval dnešní třetí nejvyšší ústavní činitel. Klasickým vlasteneckým… https://t.co/LzQQlJUEBj— Anastasiia Sihnaievska (@sihna_) June 10, 2026
Pod jejím videem se zároveň objevila další kritika. Někteří uživatelé jí vytýkali, že si dělá legraci ze slušného mladého muže. V komentářích zaznívalo i označení celé situace za ubohost, výzvy k omluvě Matěji Gregorovi i poznámky, že tím poškozuje obraz Ukrajinců žijících v Česku. Objevovala se také výtka, že se takto chová k lidem v zemi, která jí nabídla domov a bezpečí.
ParlamentníListy.cz už o Sihnaievské psaly i v minulosti v souvislosti s jejím vystupováním k válce na Ukrajině a k české debatě o podpoře Kyjeva. V článku pro Reflex tehdy kritizovala dvojici českých komunistů Romana Blaška a Jaromíra Vaška, kteří se podle ní účastnili jako „mezinárodní pozorovatelé“ referenda pořádaného Ruskem na okupovaném ukrajinském území.
„Podivila se tomu, že čeští občané otevřeně podporují ruskou agresi proti Ukrajině. Návštěvou okupovaných území podle ní porušili ukrajinské zákony. Papouškují ruskou propagandu a šíří její mnohokrát vyvrácené narativy. Tyto dezinformace mají především posílit ruskou propagandu jak v Rusku, tak v Česku a představují hrozbu pro demokracii jako takovou,“ zaznělo v tehdejším článku.
Právě na její tehdejší výroky reagoval Tomio Okamura ostrým příspěvkem, v němž ji vyzval k odchodu z Česka. „Jestli se ti u nás nelíbí, tak vypadni zpátky na Ukrajinu!“ napsal Okamura.
Tomio Okamura
Sihnaievské se tehdy zastal ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan, který Okamurovi vzkázal: „Neomalenosti, tvé jméno je Tomio. A jen pro pořádek, ona nekritizuje Čechy, kteří nepodporují Ukrajinu, ale ty, kteří pomáhají Rusku.“
Další spor kolem Sinhaievské se rozhořel na začátku letošního roku v souvislosti s výroky Tomia Okamury o Ukrajině a ukrajinských uprchlících. Předseda SPD tehdy v novoročním projevu mimo jiné kritizoval ukrajinské vedení a varoval před možnými bezpečnostními dopady války. Jeho slova vyvolala ostré reakce ukrajinských představitelů včetně velvyslance Vasyla Zvaryče.
Do debaty se následně zapojila i Sihnaievska. Ta uvedla, že pokud by ukrajinský velvyslanec získal v České republice status persona non grata, jak zněly výzvy z řad SPD, požádala by novou českou vládu, aby rovnou zahájila i řízení o její deportaci. Zdůraznila přitom, že nechce mlčet ve chvíli, kdy je podle jejích slov její národ „poléván proruskou lží a špínou“.
Další kontroverze následovala při cestě české delegace na Ukrajinu. Sihnaievska tehdy kritizovala, že se cesty účastnil novinář Daniel Kaiser z deníku Echo, kterého obvinila ze šíření proruských narativů a zlehčování ruských zločinů. Jeho přítomnost v delegaci označila za politické i morální selhání ukrajinských institucí. Tvrdila, že podobné případy dávají podle ní prostor lidem, kteří pak mohou svou návštěvu Ukrajiny využívat jako argument pro legitimizaci vlastních postojů.
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