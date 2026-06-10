KSČM: Priority pro budoucnost České republiky

Spravedlivé mzdy, dostupné bydlení, silné veřejné služby, odpovědné hospodaření státu a konec exekučního byznysu. Odmítáme politiku, která přenáší rizika na lidi a zisky nechává úzké skupině. Prosazujeme mírovou a suverénní zahraniční politiku. Naší ambicí je změna: vrátit lidem jistotu, že práce má smysl a budoucnost není hrozbou. Nutný předpokladem pro plnění těchto priorit je však volební úspěch. Je čas jednat.
1. Mzdy, ze kterých se dá žít
- Růst mezd odpovídající životním nákladům
- Minimální mzda nejméně 60 % průměrné mzd
- y Posílení práv zaměstnanců včetně podílu na výsledcích firem (např. formou zaměstnaneckých akcií)
2. Dostupné bydlení a konec spekulací
- Podpora výstavby obecních a družstevních bytů
- Zdanění spekulativně nevyužívaných bytů a vyvlastnění chátrajících objektů
- Povinné odvody bytů obcím od developerů
3. Solidární veřejné zdravotnictví
- Jedna zdravotní pojišťovna
- Páteřní síť neziskových nemocnic, ambulancí, lékáren a pohotovostí
- Kvalitní zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění dostupná všem občanům
4. Spravedlivé daně a konec vyvádění zisků
- Zastavení rozprodeje majetku ve veřejném vlastnictví
- Tvrdý postup proti odlivu zisků do zahraničí
- Progresivní zdanění firem, vyšší zdanění zejména obchodních řetězců, bank a internetových gigantů, daň z luxusu
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Anketa
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
5. Kvalitní, dostupné a bezplatné vzdělávání
- Zrušení poplatků za mateřské školy, družiny a školní kluby
- Podpora vědy a výzkumu
- Konec působení politických neziskových organizací ve školství
6. Odpovědná veřejná správa
- Zavedení trestní odpovědnosti politiků a úředníků za škody způsobené úmyslnými nezákonnými či neodbornými rozhodnutími
- Zajištění objektivnosti a vyváženosti veřejnoprávních médií
- Odluka církví od státu a vrácení majetku z tzv. církevních restitucí do veřejné správy
7. Ochrana občanských práv a bezpečné prostředí pro všechny
- Ochrana svobody slova bez cenzury a potlačování kritických názorů
- Zachování politických práv, včetně práva na protest a rovného přístupu k veřejné debatě
- Zajištění bezpečnosti občanů při respektu k jejich svobodám
- Transparentní výkon státní moci a omezení jejího zneužívání
8. Suverénní a demokratická země
- Prosazování mírového a diplomatického řešení konfliktů
- Zavedení obecného referenda včetně rozhodování o členství v mezinárodních organizacích
- Zákaz dlouhodobé přítomnosti cizích vojenských jednotek na území ČR a vystoupení z paktu NATO
- Zachování české koruny a práva na hotovostní platby
9. Strategické služby zpět lidem
- Energetiku, vodárny, nerostné suroviny a základní veřejnou infrastrukturu navrátit zpět do rukou státu, zvyšovat vlastnické podíly státu ve strategických podnicích
- Přímá kontrola státu nad cenami energií, vody a dalších klíčových služeb, dostupných pro občany
- Obnovení soběstačnosti ČR v potravinách našeho zeměpisného pásma s prioritou ochrany orné půdy
10. Kratší práce, důstojné stáří
- Postupné zkracování pracovní doby, za předpokladu zachování stávající výše mezd
- Snížení věku odchodu do důchodu
- Průměrné důchody ve výši nejméně 50 % průměrné mzdy
- Podpora výstavby domovů pro seniory
11. Doprava jako veřejná služba
- Konec rušení spojů a návrat dostupné dopravy do regionů
- Bezplatná veřejná doprava pro všechny
- Rozvoj železniční dopravy včetně nových (vysokorychlostních) tratí a spojení
12. Konec exekučního byznysu
- Zrušení soukromých exekutorů
- Zavedení jednotného státního exekutora a férového, transparentního řízení
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