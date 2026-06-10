KSČM: Priority pro budoucnost České republiky

11.06.2026 4:31 | Monitoring
autor: PV

XII. sjezd KSČM, který proběhl 30. a 31. května 2026 v Praze, přichází s dvanácti konkrétními body pro budoucnost republiky.

KSČM: Priority pro budoucnost České republiky
Foto: KSČM
Popisek: KSČM - logo

Spravedlivé mzdy, dostupné bydlení, silné veřejné služby, odpovědné hospodaření státu a konec exekučního byznysu. Odmítáme politiku, která přenáší rizika na lidi a zisky nechává úzké skupině. Prosazujeme mírovou a suverénní zahraniční politiku. Naší ambicí je změna: vrátit lidem jistotu, že práce má smysl a budoucnost není hrozbou. Nutný předpokladem pro plnění těchto priorit je však volební úspěch. Je čas jednat.

1. Mzdy, ze kterých se dá žít

  • Růst mezd odpovídající životním nákladům
  • Minimální mzda nejméně 60 % průměrné mzd
  • y Posílení práv zaměstnanců včetně podílu na výsledcích firem (např. formou zaměstnaneckých akcií)

2. Dostupné bydlení a konec spekulací

  • Podpora výstavby obecních a družstevních bytů
  • Zdanění spekulativně nevyužívaných bytů a vyvlastnění chátrajících objektů
  • Povinné odvody bytů obcím od developerů

Komunistická strana Čech a Moravy

  • KSČM
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3. Solidární veřejné zdravotnictví

  • Jedna zdravotní pojišťovna
  • Páteřní síť neziskových nemocnic, ambulancí, lékáren a pohotovostí
  • Kvalitní zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění dostupná všem občanům

4. Spravedlivé daně a konec vyvádění zisků

  • Zastavení rozprodeje majetku ve veřejném vlastnictví
  • Tvrdý postup proti odlivu zisků do zahraničí
  • Progresivní zdanění firem, vyšší zdanění zejména obchodních řetězců, bank a internetových gigantů, daň z luxusu

Anketa

Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?

14%
15%
67%
4%
hlasovalo: 4235 lidí

5. Kvalitní, dostupné a bezplatné vzdělávání

  • Zrušení poplatků za mateřské školy, družiny a školní kluby
  • Podpora vědy a výzkumu
  • Konec působení politických neziskových organizací ve školství

6. Odpovědná veřejná správa

  • Zavedení trestní odpovědnosti politiků a úředníků za škody způsobené úmyslnými nezákonnými či neodbornými rozhodnutími
  • Zajištění objektivnosti a vyváženosti veřejnoprávních médií
  • Odluka církví od státu a vrácení majetku z tzv. církevních restitucí do veřejné správy

7. Ochrana občanských práv a bezpečné prostředí pro všechny

  • Ochrana svobody slova bez cenzury a potlačování kritických názorů
  • Zachování politických práv, včetně práva na protest a rovného přístupu k veřejné debatě
  • Zajištění bezpečnosti občanů při respektu k jejich svobodám
  • Transparentní výkon státní moci a omezení jejího zneužívání

8. Suverénní a demokratická země

  • Prosazování mírového a diplomatického řešení konfliktů
  • Zavedení obecného referenda včetně rozhodování o členství v mezinárodních organizacích
  • Zákaz dlouhodobé přítomnosti cizích vojenských jednotek na území ČR a vystoupení z paktu NATO
  • Zachování české koruny a práva na hotovostní platby

9. Strategické služby zpět lidem

  • Energetiku, vodárny, nerostné suroviny a základní veřejnou infrastrukturu navrátit zpět do rukou státu, zvyšovat vlastnické podíly státu ve strategických podnicích
  • Přímá kontrola státu nad cenami energií, vody a dalších klíčových služeb, dostupných pro občany
  • Obnovení soběstačnosti ČR v potravinách našeho zeměpisného pásma s prioritou ochrany orné půdy

10. Kratší práce, důstojné stáří

  • Postupné zkracování pracovní doby, za předpokladu zachování stávající výše mezd
  • Snížení věku odchodu do důchodu
  • Průměrné důchody ve výši nejméně 50 % průměrné mzdy
  • Podpora výstavby domovů pro seniory

11. Doprava jako veřejná služba

  • Konec rušení spojů a návrat dostupné dopravy do regionů
  • Bezplatná veřejná doprava pro všechny
  • Rozvoj železniční dopravy včetně nových (vysokorychlostních) tratí a spojení

12. Konec exekučního byznysu

  • Zrušení soukromých exekutorů
  • Zavedení jednotného státního exekutora a férového, transparentního řízení

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Článek obsahuje štítky

KSČM , priority , sjezd

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Ing. Libor Turek, Ph.D. byl položen dotaz

Zadlužení státu

Dost často se mluví o zadlužení státu. Mě by zajímalo, jak je to se splacením takového dluhu? Je nějak omezená? Co hrozí, když se nesplatí? Státní bankrot? A kde se vůbec přesně berou ty peníze, které si stát půjčuje? Děkuji za vysvětlení

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