APAS: Místo včasné pomoci dražší následky

Lidé, kteří mají problém se závislostí nebo rizikovým užíváním a obracejí se na odborné služby o pomoc, se při kontaktu s veřejnými institucemi setkávají s verbální agresí, diskriminačním přístupem, zastrašováním i fyzickým násilím. Nový průzkum Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS), do kterého se zapojilo 72 služeb z různých regionů ČR, ukazuje zvlášť závažné zjištění: služby nejčastěji popisují problematické zkušenosti právě se zdravotnictvím. Agresivní, diskriminační nebo stigmatizující jednání ze strany zdravotníků uvedlo 34,7 % respondentů.
Toto zjištění je zásadní i v souvislosti s přesunem agendy politiky závislostí z Úřadu vlády pod Ministerstvo zdravotnictví. APAS proto upozorňuje, že přesun agendy pod rezort, který sám vykazuje vážné problémy v přístupu k lidem se závislostí, nemůže být považován za systémové řešení.
„Výsledky průzkumu jsou pro zdravotnictví velmi tvrdým zrcadlem. Lidé, kteří hledají pomoc kvůli závislosti, se nejčastěji setkávají s ponižujícím nebo odmítavým přístupem právě tam, kde by měli dostat péči. Přesunout celou politiku závislostí pod zdravotnictví v této situaci znamená přehlédnout realitu služeb i zkušenost lidí, kterých se systém týká,“ uvádí Helena Gherasim, předsedkyně Rady APAS.
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Za těmito daty nejsou anonymní „uživatelé drog“ jako jedna homogenní skupina. Jsou to ženy s dětmi, rodiče v léčbě, mladí lidé s duševními potížemi, lidé po výkonu trestu, lidé bez domova, ale také pracující lidé, kteří se snaží zvládnout alkohol, léky, gambling nebo jiné návykové chování. Často jde o lidi, kteří už udělali zásadní krok: přiznali problém a vyhledali pomoc. Přesto se podle zkušeností služeb setkávají s přístupem, který jejich situaci zhoršuje.
Ve zdravotnictví služby popisují odmítání ošetření, oddalování péče, hrubé jednání, zlehčování zdravotních potíží nebo nevhodné zacházení s lidmi s infekčním onemocněním, duševním onemocněním či historií užívání návykových látek. Průzkum zachycuje výroky typu: „Kvůli takovýmhle my máme jezdit?“, „A proč bychom ho měli zachraňovat?“ nebo „Nechte ho sedět, ať si počká. Sám si za to může.“
Špatné zacházení prodražuje celý systém
APAS upozorňuje, že agresivní nebo stigmatizující zacházení má přímý dopad na průběh péče i veřejné rozpočty. Člověk, který zažije ponižující přístup u lékaře, na záchytce, v nemocnici nebo na úřadě, se často začne institucím vyhýbat. Odloží ošetření. Nedokončí žádost. Nepřijde na domluvenou schůzku. Přestane věřit, že pomoc má smysl.
Stát pak místo včasné pomoci platí dražší následky. Včasná pomoc je levnější než krizové zásahy, opakované hospitalizace, zhoršení duševního stavu, ztráta bydlení, návrat do rizikového prostředí nebo konflikty ve veřejném prostoru. Každé odmítnutí péče a každé ponižující zacházení tak může spustit řetězec událostí, který daňové poplatníky stojí zbytečně více peněz.
„Když se nejčastější negativní zkušenosti objevují právě ve zdravotnictví, stát by měl nejdřív řešit kvalitu přístupu, vzdělávání a spolupráci. Ne svěřit celý systém jednomu rezortu. Adiktologická politika potřebuje zdravotnictví jako silného partnera, ale potřebuje také sociální služby, obce, kraje, justici, školství a úřady práce. Bez této koordinace se lidé budou dál ztrácet mezi systémy,“ doplňuje Helena Gherasim.
APAS proto vyzývá stát, aby zachoval nadrezortní řízení politiky závislostí, systematicky vzdělával zdravotníky i další pracovníky veřejných institucí, zajistil odpovědnost za porušování práv, bezpečné mechanismy pro podávání stížností a stabilní financování služeb, které pracují s lidmi v těžkých životních situacích.
„Stát nemůže po adiktologických službách chtít, aby zachytávaly lidi v nejtěžších chvílích, a současně jim oslabovat systémové postavení. Výsledky průzkumu jsou jasné: řešením je profesionální přístup institucí, dostupná pomoc, stabilní služby a koordinace napříč rezorty. Jinak budeme dál platit zbytečně drahé následky problémů, kterým lze předcházet,“ uzavírá Helena Gherasim.
O průzkumu
Průzkum Asociace poskytovatelů adiktologických služeb proběhl na konci roku 2025. Zapojilo se do něj 72 adiktologických služeb z různých regionů České republiky. Cílem bylo zmapovat zkušenosti lidí využívajících adiktologickou pomoc s agresivním, diskriminačním nebo stigmatizujícím jednáním ze strany veřejných institucí.
Výsledky ukazují, že agresivní jednání má různé podoby: od urážek, ponižování a odmítání péče až po fyzické násilí, zastrašování a odpírání práv. Dopady se promítají do psychického stavu lidí, jejich důvěry v instituce, ochoty vyhledávat pomoc i do bezpečí a práce adiktologických týmů.
Celý průzkum si můžete prostudovat ZDE.
Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) je jedinou střešní organizací sdružující adiktologické služby v České republice. Založena byla v roce 1995 a má za sebou přes 30 let zkušeností. V současnosti sdružuje 39 organizací zabývajících se prevencí a léčbou závislostí. Svoje aktivity rozvíjí také prostřednictvím osmi odborných sekcí, které sdružují odborníky v oboru prevence a léčby závislostí.
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