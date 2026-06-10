Letiště Praha: Česká spořitelna otevře nový Erste Premier Lounge v Terminálu 1

Nový kontrakt umožní další zkvalitnění služeb pro cestující, kteří preferují vyšší úroveň komfortu před odletem. Česká spořitelna je jedinou bankou na českém trhu, která nabídne salonek pod značkou Erste Premier Lounge v obou terminálech pražského letiště pro klienty prémiových služeb Erste Premier a Erste Private Banking. „Nový salonek v Terminálu 1 doplní stávající Erste Premier Lounge v Terminálu 2 a přinese klientům Erste Premier a Erste Private Banking komfortní zázemí i pro lety mimo schengenský prostor,” říká Lukáš Krch z České spořitelny, který má přípravu nového salonku na letišti na starost, a dodává: „Otevření salonku v Terminálu 1 je výsledkem dlouhodobého partnerství s Letištěm Praha a zároveň odpovědí na rostoucí poptávku po komfortním cestování.”
„Pražský Erste Premier Lounge v Terminálu 2 ročně přivítá téměř sto tisíc našich klientů. Klienti na něm oceňují především klid na odpočinek, prostor pro práci i kvalitní zázemí. Právě proto chceme obdobný komfort nabídnout i cestujícím na letech mimo schengenský prostor,“ doplňuje Pavel Kratochvíl z České spořitelny, šéf služby Erste Premier.
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Česká spořitelna se stala partnerem salonku v Terminálu 1 po vítězství ve výběrovém řízení vypsaném Letištěm Praha. Na základě toho obě společnosti uzavřely dohodu na následujících pět let.
„Vítáme, že se Česká spořitelna stala novým partnerem salonku v Terminálu 1. Stvrzujeme tím dosavadní silné spojenectví s tradiční a největší bankou na tuzemském trhu a rovněž s respektovanou skupinou Erste, která představuje jednu z největších finančních skupin ve střední a jihovýchodní Evropě. Těším se na to, že díky podmínkám této spolupráce budeme společně pracovat na postupném zvyšování úrovně služeb pro cestující. Naším cílem je prémiový zákaznický zážitek v podobě vyššího komfortu a ještě lepších služeb, a to i s podporou moderních technologií,“ přibližuje Jaroslav Petržela, člen představenstva Letiště Praha s odpovědností za komerční aktivity společnosti.
Do nového Erste Premier Lounge v Terminálu 1 se Česká spořitelna chystá umístit prvky, s nimiž se její klienti setkávají v moderní pobočce Future Lab v centru Prahy. Jedná se například o digitálního avatara, který funguje jako asistent a návštěvníkům poskytuje praktické rady a informace. Součástí salonku bude rovněž zóna, ve které si mohou klienti zahrát hry. Novinkou je také možnost online rezervace vstupu přes aplikaci George, která klientům pomůže lépe plánovat cestu a vyhnout se čekání.
Již nyní Erste Premier Lounge v Terminálu 2 nabízí cestujícím komplexní servis odpovídající moderním trendům v oblasti cestování. Cestující zde mimo jiné naleznou designové a klidné prostředí s důrazem na soukromí, all inclusive občerstvení a nápoje včetně obsluhovaného baru, pracovní zázemí v akustických boxech a wi-fi připojením, venkovní terasu s výhledem na letadla, sprchy a odpočinkové zóny a také interaktivní dětský koutek.
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