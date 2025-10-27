ČEZ předal do okolních obcí Temelína originální kalendář

Energetici kalendáře předali starostům tří desítek okolních obcí. Ti teď kalendáře rozdělí mezi obyvatele, úřady, podniky, zdravotnická nebo rekreační zařízení. Kalendáře s příručkou pro mimořádné události ČEZ do měst a obcí zdarma rozdává každé dva roky. Podobné kalendáře dostávají v těchto dnech také obyvatelé z okolí druhé české jaderné elektrárny v Dukovanech.
Fotografie kostelů, kapliček nebo božích muk, které jsou v okolí temelínské elektrárny, se staly námětem stolního kalendáře pro roky 2026-2027. ČEZ netradiční kalendář do třiceti tří obcí z okolí temelínské elektrárny předává každé dva roky. Náměty kalendáře se snaží energetici pravidelně aktualizovat. V minulosti kalendář ozdobily například obrázky dětí ze základních škol nebo fotografie ptáků, kteří žijí v okolí elektrárny. Letos lidé v kalendáři najdou fotografie místních památek. „Regiony obou našich jaderných elektráren jsou mimo jiné bohaté na historické a kulturní památky. A my tímto způsobem chceme obcím poděkovat jak za vzájemnou spolupráci, tak také za péči, kterou těmto památkám věnují,“ uvedl Bohdan Zronek, ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ.
Obyvatelům v okolí temelínské elektrárny ČEZ kalendář předává už pošestnácté. Lidé v něm najdou informace, jak se chovat v případě mimořádných událostí. Jde především o základní pokyny k varování, ukrytí a evakuaci. „Elektrárnu provozujeme tak, aby lidé informace ze zadní části kalendáře nepotřebovali. Nesmíme ale nic podcenit, ani informovanost, a na stolní kalendáře jsou lidé už zvyklí,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel bezpečnosti jaderných elektráren ČEZ.
Distribuce kalendářů v rámci měst a obcí bude probíhat v následujících týdnech. Stejně jako v uplynulých letech budou obyvatelé o způsobu jejich převzetí informováni prostřednictvím místních městských či obecních úřadů. Další tři tisícovky kalendářů bude elektrárna Temelín pro města a obce držet jako rezervu.
Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 13,6 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
autor: Tisková zpráva