Schillerová (ANO): Přátelé, EET 2.0 bude. A nová digitální daňová kobra

Vážení přátelé, Česko není malá země. Jen co jsem teď jela z Prahy do Brna se počasí změnilo třikrát. Mráz ve středních Čechách, hřejivé sluníčko na Vysočině, vlhká mlha na jižní Moravě. Dějiny, práce a oběti předků nám svěřily pořádný kus území, ne že ne, a my Češi jsme mimochodem 10. největší z 38 národů, jejichž domovina se rozprostírá od Karpat po Atlantik. Pojďme se na sebe konečně dívat těmito očima. Jsme sice menší než Němci a Francouzi, ale jsme větší než Rakušané, Švýcaři nebo severské a pobaltské státy. Jsme dokonce 15x větší než Lucembursko, kde si tak rádi zakládají daňová sídla někteří naši krajané.
Velikost a poloha v srdci Evropy není důvod k chlubení, ale spíš závazek. Alespoň tak by to měli chápat všichni ti, kdo si troufají do politiky. Že to, co dostali od voličů do rukou, mají posilovat a rozmnožovat.
Jak se toho závazku chopím já? Co ode mne můžete čekat, jakmile v pondělí vstoupím do bran Letenské 15 a opět usednu do křesla ministryně financí?
Výběr daní. Tohle ať očekávají kamarádi Zbyňka Stanjury. Spravedlivý a pečlivý výběr daní je alfa a omega fungování každého státu. Předchozí ministr financí se mohl přetrhnout, aby uspokojil několik zájmových skupin. Já tady od toho nejsem. Můj úkol je zdravá pokladna, z které se dá čerpat na rozvoj státu ve všech jeho oblastech. Od školství, zdravotnictví až po armádu.
Odchází ministr financí, který zchromil výběr daní a taky odchází premiér, který za čtyři roky nepochopil, že je na tom něco špatně. Pamatuji, jak Stanjura, právě když EET v roce 2022 rušil, vytáhl argument, že prý to není potřeba, protože lidi čím dál víc platí kartou. „Podnikatelům to dá jistotu,“ podpořil ho tehdy Petr Fiala. Jistotu v čem, ptali se soudní lidé už tehdy. Obcházet daně?
Tenhle týden vystoupila v televizi Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy a moje staronová kolegyně. Ona na rozdíl od pánů Stanjury a Fialy své práci rozumí. Stačilo jí 40 vteřin, aby vysvětlila, proč se naše země bez EET neobejde:
„Je potřeba si přiznat, že žijeme v digitalizované době. Dat je obrovská spousta a začíná být extrémně složité tradičními metodami provádět jakékoli kontroly systému. Naše data ukazují, že když kontroly systematicky neprovádíme nebo je provádíme náhodným výběrem v obrovském množství subjektů, které působí na trhu, tak se úniky rozšiřují a zvyšuje se odvaha obcházet daňový systém. Proto potřebujeme data, abychom viděli, co se nám v těch odvětvích děje."
Nejvyšší kontrolní úřad už před lety varoval, že zrušením EET přichází stát o zrak. A víte, co řekl pan Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací, když Stanjura oznámil, že EET zruší? „Systém by měl fungovat tak, jak byl nastaven, tedy pro všechny. EET jsme se nikdy nebránili. Naopak jsme ji v době zavedení i podpořili."
Takže přátelé, EET 2.0, bude. Tak jako bude zbrusu nová Digitální Daňová Kobra a systematický boj proti práci načerno. Protože tohle je způsob, jakým chápu svou zodpovědnost za naši zemi, za kus světa, který jste nám na další čtyři roky svěřili do péče. Zavedeme opět spravedlnost a na ní založíme prosperitu.
Moc a moc Vás zdravím, speciálně do krajů, kde mlha pašuje kousavou zimu pod bundy a kabáty. Dopněte se, zahřejte se, mějte se fajn.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
autor: PV