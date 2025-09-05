ČEZ se stará o budoucí recyklaci solárních panelů

Již delší dobu je partnerem v této oblasti společnost Technoworld, která nedávno zahájila provoz nové certifikované recyklační linky ve středočeských Letech. Inovativní japonská sestava na bázi tzv. horkých nožů o teplotě až 300 stupňů umí odstraňovat sklo z panelů vcelku bez jeho rozbití, a zpracuje až pět tisíc tun vyřazených fotovoltaik ročně. Technoworld z nich dokáže vytřídit cenné kovy, sklo, plasty i další suroviny a připravit je pro další využití ve zpracovatelském průmyslu.
S rostoucím počtem instalací fotovoltaických elektráren stoupá i význam nových kapacit pro zajištění legislativně předepsané recyklace. Skupina ČEZ provozuje fotovoltaiky o výkonu přes 200 MW a další stovky MW jich zprovozní v následujících letech. Společnost ČEZ Recyklace provozující jeden z významných kolektivních recyklačních systémů v ČR pokrývající nejen v rámci Skupiny ČEZ sběr a likvidaci fotovoltaických panelů proto pokračuje v zasmluvňování nových recyklačních zařízení. Jedná proto o kontraktu na využití nové japonské linky společnosti Technoworld, držitele mezinárodní certifikace WEEELABEX dokládající vysoký standard při zpracování odpadních solárních panelů.
„Fotovoltaické elektrárny patří ve Skupině ČEZ k nejrychleji se rozvíjejícím zdrojům. Očekáváme, že v následujících letech firmy Skupiny ČEZ postaví mnoho nových fotovoltaik v pozemních parcích, na carportech i střechách zákazníků z řad domácností, firem a obcí. Současně se už dnes připravujeme na postupné dožívání panelů z elektráren fungujících více než 15 let. Rozšiřujeme proto síť partnerů pro odpovědné ekologické zpracování dosloužilých panelů, které se stanou zdrojem cenných surovin pro český průmysl,“ říká Ladislav Trylč, jednatel společnosti ČEZ Recyklace.
Firma Technoworld provozuje dvě recyklační linky, které se liší především technologií odstraňování skleněného povrchu panelů. První zařízení je určeno pro zpracování poškozených panelů, jejichž skleněný povrch odstraňuje speciálním frézováním. Druhá linka dovezená na klíč od japonského dodavatele funguje v areálu firmy ve středočeských Letech teprve několik týdnů a díky technologii tzv. horkých nožů umí vrchní skleněnou vrstvu odstranit vcelku bez jejího porušení. Za den tu zrecyklují několik tun vyřazených fotovoltaických panelů, roční kapacita obou linek je plánována na 5 tisíc tun.
„Naše společnost patří mezi průkopníky recyklace v České republice a trendy v tomto oboru chceme díky neustálým investicím do inovací určovat i nadále. Díky jedné z nejmodernějších světových linek na recyklaci solárních panelů, která pomocí nožů ohřátých až na 300 stupňů zvládne oddělit sklo od zbytku panelu, můžeme garantovat zvýšenou čistotu všech výstupních frakcí. To významně rozšiřuje možnosti dalšího využití separovaného skla, cenných kovů a dalších prvků obsažených v panelech,“ uvádí Jan Vrba, předseda správní rady Technoworld.
Více než 60 % hmotnosti panelu tvoří sklo a 20 % snadno recyklovatelný hliník. Nejvyšší hodnotu ovšem mají některé barevné či drahé kovy – měď, a hlavně stříbro. Recyklace zpracovává i materiály ze střídačů, kabeláže nebo kovových konstrukcí. Vytříděné komponenty mohou sloužit přímo k výrobě nových panelů nebo směřují do různých odvětví jako je hutní, sklářský nebo stavební průmysl.
Skupina ČEZ staví nové fotovoltaické parky, ale provozuje i elektrárny zprovozňované v době před více než 15 lety. Poprvé ve větším objemu využil ČEZ služby certifikované recyklace při likvidaci následků tornáda na jižní Moravě v roce 2021. Více než devět tisíc vyřazených panelů z poškozené fotovoltaické elektrárny v Pánově u Hodonína bylo předáno certifikovanému zpracovateli za účelem zajištění jejich recyklace.
Skupina ČEZ hodlá v rámci vize Čistá Energie Zítřka mj. přeměnit výrobní portfolio na nízkoemisní a dosáhnout klimatické neutrality do roku 2040. Pro oblast obnovitelných zdrojů to bude znamenat masivní výstavbu nových zelených elektráren s hlavním důrazem na fotovoltaiky. K nejdůležitější povinnosti a odpovědnosti provozovatelů fotovoltaických elektráren přitom patří zajištění ekologické likvidace solárních panelů po konci jejich životnosti. Vedle samotné správy recyklačních příspěvků určených na budoucí recyklaci se proto stává důležitým bodem také kvalitní know-how v oblasti zpracování fotovoltaických modulů pro další využití.
Technoworld je česká společnost patřící do skupiny ENVIROPOL, předního zpracovatele elektroodpadu v České republice na Slovensku a v Polsku. Pro výrobce a prodejce elektrozařízení, kolektivní sběrné systémy a další průmyslová odvětví přináší jednoduchá a nákladově efektivní řešení ve zpracování elektroodpadu. Technoworld poskytuje služby napříč všemi oblastmi nakládání s elektroodpadem od servisních služeb a poradenství v odpadovém hospodářství, přes zpracování odpadních elektrozařízení až k obchodu s kovy a separovanými odpady. Díky inovacím a vlastnímu vývoji firma dokáže efektivně využít až 95 % vysloužilého elektra.
