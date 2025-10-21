Zoo Liberec: Strašidelná zoo už tento víkend

Zahrada otevře své brány návštěvníkům i ve večerních hodinách (18:00 - 21:00), kdy se areál promění v místo plné bubáků, kostlivců, strašidel a tajemných pohádkových bytostí. Nikdo nikdy neví, na koho při procházce narazí! Z důvodu rekonstrukce pavilonu žiraf bude pro návštěvníky bude upravena návštěvnická trasa, v níž ale nebude chybět ani speciální zóna pro odvážnější!
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Naopak pro menší a mladší nebojsy bude po oba dny otevřen i strašidelný Dětský koutek (14:00 - 20:00) s tematickou výzdobou a strašidelným dětským vláčkem. Připraven bude i oheň na opékání špekáčků.
V sobotu 25. října se navíc uskuteční oblíbený lampionový průvod, který bude startovat v 18:00 u Severočeského muzea a povede až do Dětského koutku.
Veškeré strašidelné dekorace a výzdoba, které jsou výsledkem jedinečné ruční práce týmu liberecké zoo, budou k vidění i během běžné otvírací doby zoo až do středy 29. října.
Na akci platí běžné vstupné do zoo i do Dětského koutku. Vzhledem k očekávané návštěvnosti ale doporučujeme zakoupení vstupenky na akci Strašidelná zoo předem, a to buď elektronicky ZDE, či v předprodeji přímo na pokladně zoo během otvíracích hodin.
Návštěvníky zároveň prosíme o zvážení využití MHD z důvodu omezené kapacitě parkoviště.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva