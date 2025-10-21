Zoo Liberec: Strašidelná zoo už tento víkend

22.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

Už tuto sobotu 25. a neděli 26. října se uskuteční v liberecké zoo oblíbená Strašidelná zoo.

Zoo Liberec: Strašidelná zoo už tento víkend
Foto: zooliberec.cz
Popisek: ZOO Liberec - logo

Zahrada otevře své brány návštěvníkům i ve večerních hodinách (18:00 - 21:00), kdy se areál promění v místo plné bubáků, kostlivců, strašidel a tajemných pohádkových bytostí. Nikdo nikdy neví, na koho při procházce narazí! Z důvodu rekonstrukce pavilonu žiraf bude pro návštěvníky bude upravena návštěvnická trasa, v níž ale nebude chybět ani speciální zóna pro odvážnější!

Naopak pro menší a mladší nebojsy bude po oba dny otevřen i strašidelný Dětský koutek (14:00 - 20:00) s tematickou výzdobou a strašidelným dětským vláčkem. Připraven bude i oheň na opékání špekáčků.

V sobotu 25. října se navíc uskuteční oblíbený lampionový průvod, který bude startovat v 18:00 u Severočeského muzea a povede až do Dětského koutku.

Veškeré strašidelné dekorace a výzdoba, které jsou výsledkem jedinečné ruční práce týmu liberecké zoo, budou k vidění i během běžné otvírací doby zoo až do středy 29. října.

Na akci platí běžné vstupné do zoo i do Dětského koutku. Vzhledem k očekávané návštěvnosti ale doporučujeme zakoupení vstupenky na akci Strašidelná zoo předem, a to buď elektronicky ZDE, či v předprodeji přímo na pokladně zoo během otvíracích hodin.

Návštěvníky zároveň prosíme o zvážení využití MHD z důvodu omezené kapacitě parkoviště.

Zdroje:

https://vstupenky.zooliberec.cz/

Článek obsahuje štítky

děti , kraj Liberecký , Liberec , ZOO , akce , TZ , Zoo Liberec

autor: Tisková zpráva

