HK ČR: Legislativní plán EK by měl být v deregulaci mnohem ambicióznější

Podle Hospodářské komory ČR postrádá některé klíčové kroky k její skutečné deregulaci a posílení konkurenceschopnosti. Největší česká podnikatelská organizace upozorňuje, že v plánu obsažené omnibusy by měly být ještě ambicióznější. Komise by podle Komory měla přistoupit k hlubší reformě přebujelé legislativy.
Hospodářská komora v reakci na zveřejněný program legislativních kroků, které Komise plánuje pro rok 2026, upozorňuje, že ve výhledu chybí strategické priority, které podniky dlouhodobě považují za klíčové. Jde především o systematické a dostatečně razantní snižování regulatorní a byrokratické zátěže a stažení zbytečných legislativních návrhů, které nijak nepomáhají konkurenceschopnosti Evropy. Bez výrazně větší odvahy Evropské komise nebude mít Evropa podle HK ČR šanci vytvářet pro firmy srovnatelně příznivé investiční a regulatorní podmínky, jaké dnes nabízejí podnikatelům Spojené státy či asijské trhy.
Zvlášť citelně v plánu chybí mnohem ambicióznější energetický omnibus, který by měl sjednotit roztříštěnou legislativu v oblasti energetiky a zjednodušit povolovací procesy. „Nadále chybí předvídatelný právní rámec pro urychlení energetické transformace a dekarbonizace průmyslu. Zásadní je prodloužit příznivé podmínky financování pro plyn a jádro jejich dlouhodobým uznáním jako udržitelných zdrojů v rámci taxonomie,“ uvedla předsedkyně energetické sekce HK ČR Zuzana Krejčiříková.
Komora považuje za důležité, aby se v budoucí revizi směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů nestanovovaly žádné dílčí cíle pro obnovitelné zdroje a vodík. Podobně ve směrnici o energetické účinnosti není žádoucí přidávat další cíle v oblasti úspor energie. Namísto toho by pouze jeden souhrnný evropský cíl pro snížení emisí poskytl členským státům větší flexibilitu při jeho naplňování za plného respektu k právu členského státu zvolit si vlastní energetický mix.
Obdobný problém vidí Hospodářská komora v oblasti veřejných zakázek, kde Evropská komise nevyužívá všech možností ke zjednodušení pravidel veřejné podpory, zrychlení schvalování a vyjasnění slučitelnosti, zavedení blokových výjimek pro vymezené kategorie podpory, zvýšení předvídatelnosti, transparentnosti a snížení transakčních nákladů.
„Hospodářská komora i další evropské podnikatelské organizace dlouhodobě upozorňují, že právní rámec veřejných zakázek v EU je příliš složitý, roztříštěný a omezuje hospodářskou soutěž. Aby se trh otevřel a tendry byly přístupné většímu počtu hráčů, je na evropské úrovni potřeba komplexní revize a zjednodušení pravidel bez přidávání dalších kritérií,“ uvedla zástupkyně HK ČR v Bruselu Alena Mastantuono.
Velký prostor pro deregulaci vidí Komora také v oblasti životního prostředí, kde dosavadní pokusy o snižování byrokracie zůstaly hodně za očekáváním. Evropa se musí soustředit na řešení problémů, které přináší klimatické změny, a musí pomoci s přizpůsobením se nové realitě. „Cestou ale rozhodně není regulování každého drobného detailu podnikání. Firmy dobře vědí, jaká opatření dávají smysl pro ochranu životního prostředí i pro ekonomiku, a samy do těchto opatření intenzivně investují. Nepotřebujeme ale úředníky, aby nám vymýšleli drahá a neefektivní opatření, která výrazně komplikují a prodražují podnikání v Evropě, sami dokážeme dohodnutých cílů dosáhnout rychleji a efektivněji,“ zdůraznil viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
S velkými rozpaky se Komora dívá na plán Evropské komise představit již v prvním čtvrtletí příštího roku tzv. 28. režim, nový dobrovolný právní rámec pro některé oblasti podnikání v EU. Podle Hospodářské komory může tento koncept místo toho, aby vnitřní trh sjednotil, přinést naopak ještě větší roztříštěnost a právní nejistotu a odčerpat kapacity, potřebné na skutečně účinnou deregulaci.
„Namísto další vrstvy pravidel potřebuje Evropa skutečné odstraňování bariér na vnitřním trhu a revizi stávající legislativy. Pokud členské státy samy vytvářejí překážky jednotnému trhu, bude nový paralelní režim jen plácnutím do vody a výmluvou, proč nezbývá čas na skutečnou deregulaci a posílení skutečně jednotného evropského trhu,“ připomněl viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.
HK ČR proto doporučuje soustředit větší pozornost na posílení jednotného trhu a kritickou revizi zbytečných regulací, nikoli na vytváření dalších právních rámců, které mohou komplikovat prostředí pro podnikatele. Komora je připravena se se všemi iniciativami v průběhu jejich projednávání detailně seznámit a zaujmout k nim stanoviska s cílem provést skutečný byrokratický detox, který podnikům vrátí prostor pro investice, inovace a růst.
autor: Tisková zpráva