Hroza (TOP 09): Praha dokončila definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja

22.10.2025 19:05 | Monitoring

Hlavní město dokončilo stavbu definitivního uzávěru plavebního kanálu Troja, jednoho z klíčových prvků systému protipovodňové ochrany.

Foto: MHMP
Popisek: Michal Hroza

Projekt byl realizován jako kompenzační opatření v rámci Celkové přestavby a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Stavba byla po necelých dvou letech oficiálně dokončena 30. září 2025.

„Definitivní uzávěr plavebního kanálu v Troji je dalším krokem k posílení protipovodňové ochrany hlavního města a bezpečnosti jeho infrastruktury. Projekt navazuje na dlouhodobý systém opatření, který chrání Prahu před povodněmi,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro oblast infrastruktury Michal Hroza.

Uzávěr plavebního kanálu Troja je součástí kompenzačních opatření vyvolaných stavbou nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod na Císařském ostrově. Nové řešení zohledňuje změněné odtokové poměry v Trojské kotlině při zvýšených průtocích Vltavy. Stavbu pro hlavní město zajistila Pražská vodohospodářská společnost a.s., zhotovitelem byla společnost ÚČOV – kompenzační opatření tvořená firmami STRABAG Water s.r.o. a STRABAG a.s.

„Hlavním úkolem vybudovaného uzávěru plavebního kanálu je možnost plného otevření vrat plavebních komor pro průchod povodňových průtoků a následně po kulminaci a opadnutí velké vody plavební kanál opět bezpečně uzavřít. Tím se umožní rychlá revize plavebních komor, včetně jejich případného vyčištění od nánosů, a výrazně se tak urychlí uvedení celé soustavy do běžného provozu. Dalším pozitivem je, že nyní bude možné realizovat údržbu a opravy vypuštěného plavebního kanálu, aniž by bylo nutné vypustit celou trojskou zdrž, jak tomu bylo doposud,“ vysvětluje Petr Kubala, generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy.

Stavba byla zahájena 1. prosince 2023 a dokončena přesně podle harmonogramu 30. září 2025. V rámci projektu byly na obou březích kanálu vybudovány nové konstrukce, včetně dna a břehových částí. Plavba byla přerušena od listopadu 2024 do dubna 2025, kdy se uskutečnily hlavní práce – vypuštění kanálu, montáž klapky a její úspěšné testování.

„Celý projekt proběhl v plánovaném čase a bez zásadních komplikací. V květnu 2025 byla obnovena plavba a následovaly už jen dokončovací práce a úpravy terénu,“ sděluje Pavel Válek, předseda představenstva a generální ředitel Pražské vodohospodářské společnosti.

„Velmi si vážím konstruktivního přístupu zúčastněných stran při řešení všech výzev, které se na stavbě objevily. Děkuji, že jsme mohli být součástí realizace tohoto zajímavého projektu,“ doplňuje jednatel společnosti STRABAG Water s.r.o. Jindřich Tautrman.

Projekt financovalo hlavní město, investorem a koordinátorem výstavby byla Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hotové dílo bylo následně předáno do správy Správě služeb hl. m. Prahy, která jej bude provozovat ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p. Uzávěr bude sloužit při povodňových stavech k řízenému převádění části průtoků plavebním kanálem Troja – Podbaba a plavebními komorami Podbaba.

autor: PV

