Vyvlastnili Číňanům společnost. Jenže tím potopili majitele Škodovky

22.10.2025 17:21

Evropský automobilový průmysl čelí bezprecedentní krizi. Nizozemská vláda v září vyvlastnila od čínského vlastníka společnost Nexperia, klíčového výrobce polovodičů, přičemž postup zdůvodnila bezpečnostními a regulačními riziky. Čína okamžitě reagovala zavedením exportních omezení, která prakticky paralyzovala evropský automobilový průmysl. Nejvíce to odnáší Volkswagen, jehož skupina zahrnuje i Škodu Auto, a situace vyvolává obavy o stabilitu dodavatelských řetězců a o finanční zdraví koncernu.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Export automobilů, ilustrační foto

Nizozemci zabavili čínské akcie Nexperie, Čína reagovala restrikcemi

Volkswagen oznámil, že zvažuje dočasné pozastavení výroby modelů Golf a Tiguan ve Wolfsburgu kvůli nedostatku polovodičů. Příčinou je spor kolem Nexperie, kterou 30. září 2025 převzala nizozemská vláda od čínského vlastníka Wingtech Technology z bezpečnostních důvodů.

Čína okamžitě zareagovala zavedením exportních omezení, jež prakticky zastavila tok klíčových čipových komponent do Evropy. Situace ohrožuje just-in-time výrobu nejen Volkswagenu, ale i dalších automobilek, včetně BMW a Mercedes-Benz, a může destabilizovat celé evropské automobilové odvětví, jak varuje agentura Reuters.

Bertrand: „Hloupý krok ničí evropský průmysl“

Francouzský podnikatel Arnaud Bertrand krok nizozemské vlády ostře kritizuje na síti X. „Tady máte konkrétní příklad toho, proč byla krádež společnosti Nexperia nizozemskou vládou, pod tlakem USA, tak hloupým krokem: doslova zastavují celý evropský automobilový průmysl,“ říká Bertrand.

Podle něj problém začal již v červnu, kdy USA oznámily novou extrateritoriální legislativu proti Číně. „Podle ní bude automaticky sankcionována každá dceřiná společnost čínské firmy, na kterou byly uvaleny sankce. Uvedly, že toto pravidlo se vztahuje i na Nexperii, výrobce polovodičů se sídlem v Holandsku, kterou v roce 2018 koupila čínská společnost Wingtech Technology. Nexperia je přitom klíčovým dodavatelem čipů pro evropský automobilový průmysl s více než 12 tisíci zaměstnanci.“

Bertrand popisuje, jak Nizozemsko reagovalo: „Když USA na konci září zavedly nové pravidlo, Nizozemci téměř současně podnikli kroky k odebrání Nexperie Číňanům. Zabavení je v tomto případě správný termín: suspendovali čínského generálního ředitele, jmenovali do představenstva nečínského manažera s rozhodujícím hlasem a vyvlastnili akcie společnosti, které svěřili do správy třetí strany. To vše na základě zákona o dostupnosti zboží – nouzového válečného zákona, který je určen například pro zabavení chleba nebo paliva během zahraniční invaze.“

„O několik dní později Čína reagovala zavedením vývozních omezení na Nexperii a zakázala vyvážet produkty vyrobené v Číně, které tvoří převážnou část dodavatelského řetězce. Společnost byla tímto krokem prakticky paralyzována,“ dodává Bertrand. „A nyní, jak se dalo očekávat, celý evropský automobilový průmysl varuje, že pokud nebude možné okamžitě vyřešit přerušení dodávek čipů Nexperia, hrozí významná narušení výroby.“

Bertrand se ostře vyjadřuje i k evropské reakci: „Velkým poraženým je Evropa. Nejenže přichází o jednu ze svých vlajkových technologických společností, ale hroutí se i celý automobilový průmysl. A to vše kvůli čemu? Jen aby se zavděčila ‚tatínkovi‘ Trumpovi. Místo toho, aby EU prosadila svou strategickou autonomii, vysílá zprávu: ‚Je nám líto, ale pokud se Washington rozhodne, že se mu nelíbí vaše národnost, zabavíme vaše aktiva.‘ Nazvat to hloupým je ještě slabé slovo.“

Diplomatická jednání a možná řešení

Evropská unie se snaží situaci řešit diplomaticky a jedná s Čínou o obnovení dodávek, ale není zatím jasné, kdy a zda se tok čipů stabilizuje. Analytici varují, že pokud se problém nevyřeší, může dojít k dalšímu narušení výroby a k dominovému efektu v celém automobilovém průmyslu.

Bertrand shrnuje situaci: „Tato krize ukazuje, jak je evropský automobilový průmysl zranitelný vůči geopolitickým tlakům. Evropská strategie, která měla chránit technologické firmy, se obrací proti ní. Pokud nevyřešíme Nexperii rychle a strategicky, Evropská unie se vystavuje riziku, že ztratí kontrolu nad vlastním průmyslem a technologickou suverenitou.“

 

Volkswagen a Porsche pod tlakem

Kumulace problémů postihuje i finanční a manažerskou strukturu Volkswagen Group. Dvojí role Olivera Blumeho jako šéfa celého koncernu a zároveň šéfa Porsche končí. Od roku 2026 má Porsche převzít Michael Leiters, bývalý manažer Ferrari, aby vyvedl značku sportovních vozů z krize.

„Porsche prakticky nevydělává žádné peníze, a u mateřské společnosti to nevypadá o moc lépe,“ popisuje pro deník Bild zdroj z koncernu VW. Finanční ředitel Arno Antlitz varuje, že v roce 2026 bude chybět až 11 miliard eur volného peněžního toku, což ohrožuje investice do elektromobilů, nových modelů a technologických inovací.

Volkswagen plánuje úsporná opatření a prodej některých dceřiných společností, například výrobce motorů Everllence, designérské firmy Italdesign a vývojářské společnosti IAV. „Musíme se zásadně zabývat postavením Volkswagenu. Koncern je příliš komplexní, vývoj probíhá paralelně na příliš mnoha místech. Musíme se zefektivnit,“ říká jeden z vrcholných manažerů.

Interní experti varují, že pokud se situace nezlepší, hrozí snížení úvěrového ratingu VW, což by znamenalo vyšší náklady na financování v řádech desítek miliard eur ročně.

autor: Jakub Makarovič

