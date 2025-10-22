ČEZ Distribuce letos připojila 13 575 fotovoltaických elektráren s výkonem 383,5 MW

22.10.2025 17:37 | Tisková zpráva

Společnost ČEZ Distribuce připojila k distribuční síti za devět měsíců 13 575 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 383,5 MW.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Více než 75 % byly mikrozdroje do 10 kW na hladině nízkého napětí. Přes 87 % instalací je vybaveno bateriovým uložištěm. Celkem je do sítě ČEZ Distribuce aktuálně připojeno 147 400 fotovoltaických elektráren s instalovaný výkonem 2930,5 MW. Letos vynaloží ČEZ Distribuce 19,2 miliardy korun na úpravy a rozšíření své distribuční soustavy. Prostředky jdou především do připojení zákaznických požadavků zejména v oblasti obnovitelných zdrojů a nově i zařízení pro ukládání elektrické energie.

Za prvních devět měsíců roku 2025 energetici připojili celkem 13 575 fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem 383,5 MW. Z toho je 10 259 FVE v kategorii do 10 kW o celkovém instalovaném výkonu 87,4 MW. Dalších 3044 FVE s instalovaným výkonem 84,9 MW je z kategorie do 100 kW instalovaného výkonu. Více než 87 % instalací, přesně tedy 11 825 fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 172,9 MW, je vybaveno bateriovým uložištěm, jehož kapacita je 182,9 MWh.

Pro srovnání za stejné období roku 2024 pak energetici z ČEZ Distribuce připojili do sítě 22 764 fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem 473,9 MW.

„Průběžně realizujeme investiční akce na rozvoj, obnovu a posílení distribuční soustavy tak, abychom byli schopni připojovat požadavky našich zákazníků, především obnovitelné zdroje elektřiny. Letos také očekáváme zvýšený příjem žádostí o připojení zařízení pro ukládání elektřiny zejména bateriových uložišť, a významná částka poputuje také do digitalizace a automatizace naší distribuční sítě,“ vysvětluje Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce

Akumulace

V souvislosti s naplněním zákona LEX OZE III byl ke dni 19. 9. 2025 v 8 hodin zahájen příjem žádostí o samostatně stojící bateriová úložiště. ČEZ Distribuce ke konci září (tedy za pouhých 12 dní po zahájení) přijala 1069 ks žádostí o rezervovaný výkon ve výši 7,5 GW s rezervovaným příkonem 7,0 GW. V 70 % jde o nové připojení akumulačního zařízení a 57 % ze všech žádostí směřuje do napěťové hladiny vysokého napětí.

Pro zájemce o připojování zařízení pro ukládání elektřiny energetici v předstihu uspořádali webinář na toto téma. ČEZ Distribuce informovala také o spuštění nové mapy připojitelnosti na jednotlivých napěťových hladinách a nové sekce „Pro provozovatele akumulace“ (ZDE).

Kapacita pro připojení se v čase mění

V rámci vyhodnocování volné kapacity pro připojování výroben, odběrů a nově i akumulace jsou zpracovány přehledové mapy oblastí s přehledem o dostupné kapacitě a možnostech připojování na všech napěťových hladinách. Aktuální stav je možné sledovat na našich webových stránkách.

Volná distribuční kapacita pro připojování výroben ZDE
Mapa připojitelnosti pro akumulace ZDE
Volná distribuční kapacita ZDE

Na hladině nízkého napětí je možné ověřit volnou kapacitu pro připojování výrobního zdroje také v aplikaci PROUD ZDE.

ČEZ Distribuce, a. s., ze Skupiny ČEZ provozuje na území České republiky vedení v délce 175 939 km s 3,8 mil. odběrných míst. Společnost působí na území krajů Plzeňského, Karlovarského, Ústeckého, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského a částečně v kraji Zlínském a Vysočina. Postupnou modernizací, plánovanou rekonstrukcí zařízení distribuční soustavy a proaktivním přístupem stabilně zvyšuje a zajišťuje kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plní rostoucí požadavky zákazníků. Cílenými investicemi do distribučního zařízení je umožňován další rozvoj české ekonomiky a vytvářen prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech. Více informací najdete ZDE.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , energetika , energie , fotovoltaika , TZ

autor: Tisková zpráva

