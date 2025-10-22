„Ponížení žebráka Zelenského.“ Štefec si nebral servítky

22.10.2025 21:40 | Monitoring

Bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec v komentáři k setkání Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského kritizoval evropské i české politiky za jejich přístup k válce na Ukrajině. Podle něj by se Evropa měla inspirovat postojem Trumpa, který odmítá „nekonečné žebrání Kyjeva“. V závěru Štefec otevřeně volá po změně a vyzývá prezidenta Petra Pavla, aby už „pustil k moci novou vládu“.

„Ponížení žebráka Zelenského.“ Štefec si nebral servítky
Foto: Facebook
Popisek: Jaroslav Štefec

Jaroslav Štefec komentoval průběh setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle něj Trump ukrajinského prezidenta ponížil a dal mu jasně najevo, že o jeho požadavky nestojí. „Donald Trump poslal Zelenského s jeho věčným žebráním o podporu a hlavně s vymáháním dodávek systémů BGM-109 Tomahawk tam, kam si opice strkají pecky od třešní,“ píše Štefec s narážkou na podle něj zbytečné snahy Kyjeva. Dodává, že Zelenskyj po jednání nedostal ani prostor k tradiční tiskové konferenci a musel vystoupit jen „u plotu Trumpova sídla“.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 4252 lidí
Postoj Trumpa hodnotí jako logický a promyšlený krok vůči lídrům Ukrajiny i Evropy. Podle něj dal Trump jasně najevo jak Zelenskému, tak Evropské unii a Velké Británii, že s ním nebudou „orat“ a že konflikt na Ukrajině považuje jen za přítěž. „Otevřeně dal najevo, že Ukrajina, válčící s podporou evropských politiků proti Rusku, je pro něho v současné době jen otravnou epizodou, která ho obtěžuje jako ona pověstná osina v zadku,“ dodává Štefec.

A že Trump nemá zájem riskovat rozpad vztahů s Ruskem, a „Ukrajinu už považuje za ztracenou investici“. Ví, že Ukrajina končí a „nemá zájem do ní už investovat ani zbraně, ani peníze, ani politickou podporu. Nehodlá také riskovat rozpad slibně se rozvíjejících vztahů s Ruskem,“ glosuje bezpečnostní expert kroky šéfa Bílého domu.

Psali jsme:

Po chladném přijetí od Trumpa hledal Zelenskyj podporu u německého kancléře Friedricha Merze. Ten podle Štefce nereagoval realisticky. „Merz, místo co by mu řekl ‚Voloďo, hele, už těch klukovin nech, ty milióny mrtvých tě budou strašit ve snech!’, ho poklepal po rameni a ujistil bezvýhradnou podporou od něho, Británie, Francie i celé koalice ochotných blbů,“ podotkl ironicky Štefec.

Analytik zároveň přirovnává dnešní politiku Německa k historickým chybám, kdy německé vedení opakovaně podcenilo střet s Ruskem.

„Pokud budeme jako Evropa pokračovat ve stejném kursu, skončí to nejspíš zase stejně. Útok, pláně, zima, potupný útěk,“ pokračuje Štefec. A že „Trump to velmi dobře ví a myje si ruce“. „Z vedení EU i z evropských politiků si otevřeně dělá legraci, a ti se mu i přesto snaží neustále podlézat. Zelenskyj se vůči němu chová jako žebrák, a přestože Trump do něho už vyloženě kope, stále a stále přilézá s dalšími a dalšími nerealizovatelnými fantaziemi a žebrá o americkou podporu jako pes o kost,“ konstatuje Štefec, ale že, na rozdíl od Trumpa, političtí představitelé některých evropských zemí Zelenského poslouchají a plní dál jeho požadavky.

V závěru svého komentáře Štefec odsuzuje české vládní politiky, kteří podle něj z pokračování války na Ukrajině profitují, zatímco běžní občané chudnou. „Naše politická vrchnost, které pokračující válka přináší tučné prebendy, ať už formou ‚vratek‘ za zbraně pro Ukrajinu, přes různé ‚kampeličky‘, v bitcoinech nebo ‚dozimetrovským dělením‘ 50–30–20‘, zatímco my, řadoví občané, máme stále hlouběji do žlabu,“ píše Štefec.

A proto vyzývá: „Pane generále, kdy už konečně tu novou vládu pustíte k moci?“ dodává Štefec s jasnou narážkou na prezidenta Petra Pavla, v němž vidí klíč k politické změně.

Psali jsme:

Vyvlastnili Číňanům společnost. Jenže tím potopili majitele Škodovky
Proč nás Babiš obhájí ve světě. Ivan Hoffman mnohé nepotěší
Generál Šándor: Trump ví, v Česku ale nepřípustné. Jde o Ukrajinu
Jiří Paroubek: Trump se se Zelenským nepáral

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Facebook , Pavel , vláda , Štefec , Trump , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Očekáváte, že nová česká vláda přinese změnu v přístupu k válce na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Michal Zuna byl položen dotaz

Odvolatelnost politiků

Nemyslíte, že je výzva k rezignaci Turka naivní? Že to udělá, když stále chce být ministr? Nemyslíte, že by řešením nejen v tomto případě byla možnost, aby voliči mohli politiky nejen volit, ale také případně odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Na raketu Drábovou vybrali miliony. Jenže se zatím neodlepila od země

18:55 Na raketu Drábovou vybrali miliony. Jenže se zatím neodlepila od země

Na počest zesnulé předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové chce iniciativa Dá…