„Ponížení žebráka Zelenského.“ Štefec si nebral servítky

Jaroslav Štefec komentoval průběh setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Podle něj Trump ukrajinského prezidenta ponížil a dal mu jasně najevo, že o jeho požadavky nestojí. „Donald Trump poslal Zelenského s jeho věčným žebráním o podporu a hlavně s vymáháním dodávek systémů BGM-109 Tomahawk tam, kam si opice strkají pecky od třešní,“ píše Štefec s narážkou na podle něj zbytečné snahy Kyjeva. Dodává, že Zelenskyj po jednání nedostal ani prostor k tradiční tiskové konferenci a musel vystoupit jen „u plotu Trumpova sídla“.
A že Trump nemá zájem riskovat rozpad vztahů s Ruskem, a „Ukrajinu už považuje za ztracenou investici“. Ví, že Ukrajina končí a „nemá zájem do ní už investovat ani zbraně, ani peníze, ani politickou podporu. Nehodlá také riskovat rozpad slibně se rozvíjejících vztahů s Ruskem,“ glosuje bezpečnostní expert kroky šéfa Bílého domu.
Po chladném přijetí od Trumpa hledal Zelenskyj podporu u německého kancléře Friedricha Merze. Ten podle Štefce nereagoval realisticky. „Merz, místo co by mu řekl ‚Voloďo, hele, už těch klukovin nech, ty milióny mrtvých tě budou strašit ve snech!’, ho poklepal po rameni a ujistil bezvýhradnou podporou od něho, Británie, Francie i celé koalice ochotných blbů,“ podotkl ironicky Štefec.
Analytik zároveň přirovnává dnešní politiku Německa k historickým chybám, kdy německé vedení opakovaně podcenilo střet s Ruskem.
„Pokud budeme jako Evropa pokračovat ve stejném kursu, skončí to nejspíš zase stejně. Útok, pláně, zima, potupný útěk,“ pokračuje Štefec. A že „Trump to velmi dobře ví a myje si ruce“. „Z vedení EU i z evropských politiků si otevřeně dělá legraci, a ti se mu i přesto snaží neustále podlézat. Zelenskyj se vůči němu chová jako žebrák, a přestože Trump do něho už vyloženě kope, stále a stále přilézá s dalšími a dalšími nerealizovatelnými fantaziemi a žebrá o americkou podporu jako pes o kost,“ konstatuje Štefec, ale že, na rozdíl od Trumpa, političtí představitelé některých evropských zemí Zelenského poslouchají a plní dál jeho požadavky.
V závěru svého komentáře Štefec odsuzuje české vládní politiky, kteří podle něj z pokračování války na Ukrajině profitují, zatímco běžní občané chudnou. „Naše politická vrchnost, které pokračující válka přináší tučné prebendy, ať už formou ‚vratek‘ za zbraně pro Ukrajinu, přes různé ‚kampeličky‘, v bitcoinech nebo ‚dozimetrovským dělením‘ 50–30–20‘, zatímco my, řadoví občané, máme stále hlouběji do žlabu,“ píše Štefec.
A proto vyzývá: „Pane generále, kdy už konečně tu novou vládu pustíte k moci?“ dodává Štefec s jasnou narážkou na prezidenta Petra Pavla, v němž vidí klíč k politické změně.
autor: Natálie Brožovská