NPÚ: Klášter Zlatá Koruna koncem října nezavírá

22.10.2025 19:15 | Tisková zpráva

Blíží se konec října, ale ve Zlaté Koruně ještě letos nekončíme.

V letošní sezóně nabídl klášter návštěvníkům bohatý kulturní program a bude v tom pokračovat ještě do konce roku 2025. Pro nejmenší návštěvníky je o víkendech a podzimních prázdninách připravena Dušičková stezka v prostorách za pokladnou, která pokračuje ještě 1. a 2. 11.

Během listopadu a prosince nabízíme každý čtvrtek vždy od 11 a 13 hodin prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka je s průvodcem, trvá asi 30 minut a vstupenky se prodávají pouze on-line (ZDE, areál kláštera i pokladna budou zavřené).

A poslední sobotu v listopadu chystáme Advent v klášteře. V 10 a ve 12 hodin bude adventní prohlídka Sakrální trasy a v 11 hodin bude na nádvoří Cesta do Betléma se skupinou Rybníkáři. Vstup na program na nádvoří je zdarma a nabídneme i drobné občerstvení.

