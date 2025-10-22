NPÚ: Klášter Zlatá Koruna koncem října nezavírá

V letošní sezóně nabídl klášter návštěvníkům bohatý kulturní program a bude v tom pokračovat ještě do konce roku 2025. Pro nejmenší návštěvníky je o víkendech a podzimních prázdninách připravena Dušičková stezka v prostorách za pokladnou, která pokračuje ještě 1. a 2. 11.
Během listopadu a prosince nabízíme každý čtvrtek vždy od 11 a 13 hodin prohlídku kostela Nanebevzetí Panny Marie. Prohlídka je s průvodcem, trvá asi 30 minut a vstupenky se prodávají pouze on-line (ZDE, areál kláštera i pokladna budou zavřené).
A poslední sobotu v listopadu chystáme Advent v klášteře. V 10 a ve 12 hodin bude adventní prohlídka Sakrální trasy a v 11 hodin bude na nádvoří Cesta do Betléma se skupinou Rybníkáři. Vstup na program na nádvoří je zdarma a nabídneme i drobné občerstvení.
autor: Tisková zpráva