Senátor Hraba: Biologie není názor

Nebudeme si nechávat nutit nesmysly, že muži mohou rodit. „Proč se tomuto věnujete, když se vás to netýká?“ Častý dotaz, který dostávám. A já mám jednoduchou odpověď: protože jde o právní normy. A ty se mě jako právníka a zákonodárce týkají dost. Navíc když popírají biologii, tak je třeba na ně upozorňovat.
V Senátu proběhl kulatý stůl pod záštitou ctěného kolegy prof. Pirka věnovaný modernímu tématu změn pohlaví. Je to téma, které se dotýká nejen medicíny, zákonů, ale i zdravého rozumu. A debata ukázala, jak hluboko se do této citlivé oblasti dostala progresivní ideologie.
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Anketa
Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Zaměřil jsem se metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k péči o transgender osoby obsahujíécí formulace, které opravdu do seriózního odborného dokumentu nepatří. Už ve třetím řádku se mluví o „pohlaví přiděleném při narození“. To není lékařský ani právní termín, to je čistě ideologický slovník, který se snaží přepsat realitu. Máme se časem dočkat třeba i nějakého „věku přiděleného při narození“?
Stejně tak dokument míchá biologii s „genderem“, který v českém právním řádu vůbec není definován. Když stát pracuje s pojmy, které nezná, vzniká chaos – a doplatit na to mohou děti, které potřebují pomoc, ne ideologické experimenty.
Zazněly i absurdní myšlenky, že „muži mohou rodit děti“. Řekl jsem jasně, že tohle je opravdu nesmysl. Nejen právní, ale hlavně biologický. Není možné měnit základní biologická fakta dle aktuálních trendů.
Varoval jsem také před tím, že stát nesmí bezhlavě povolovat zásahy do identity mladistvých bez důkladného odborného posouzení. Každý lékař i právník musí vědět, kdo ponese odpovědnost, pokud se někdo po letech rozhodne pro detranzici – tedy návrat ke svému původnímu pohlaví.
A především jsem vyzval k tomu, aby nová vláda i nový ministr zdravotnictví přehodnotili podobné pokyny a vrátili se k odborné debatě postavené na medicíně, právu a ochraně dětí – ne na aktivismu.
Biologie zkrátka není názor.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV