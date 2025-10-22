Senátor Hraba: Biologie není názor

22.10.2025 20:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tématu změn pohlaví

Senátor Hraba: Biologie není názor
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Nebudeme si nechávat nutit nesmysly, že muži mohou rodit. „Proč se tomuto věnujete, když se vás to netýká?“ Častý dotaz, který dostávám. A já mám jednoduchou odpověď: protože jde o právní normy. A ty se mě jako právníka a zákonodárce týkají dost. Navíc když popírají biologii, tak je třeba na ně upozorňovat.

V Senátu proběhl kulatý stůl pod záštitou ctěného kolegy prof. Pirka věnovaný modernímu tématu změn pohlaví. Je to téma, které se dotýká nejen medicíny, zákonů, ale i zdravého rozumu. A debata ukázala, jak hluboko se do této citlivé oblasti dostala progresivní ideologie.

Anketa

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?

95%
2%
3%
hlasovalo: 4084 lidí

Zaměřil jsem se metodický pokyn ministerstva zdravotnictví k péči o transgender osoby obsahujíécí formulace, které opravdu do seriózního odborného dokumentu nepatří. Už ve třetím řádku se mluví o „pohlaví přiděleném při narození“. To není lékařský ani právní termín, to je čistě ideologický slovník, který se snaží přepsat realitu. Máme se časem dočkat třeba i nějakého „věku přiděleného při narození“?

Stejně tak dokument míchá biologii s „genderem“, který v českém právním řádu vůbec není definován. Když stát pracuje s pojmy, které nezná, vzniká chaos – a doplatit na to mohou děti, které potřebují pomoc, ne ideologické experimenty.

Zazněly i absurdní myšlenky, že „muži mohou rodit děti“. Řekl jsem jasně, že tohle je opravdu nesmysl. Nejen právní, ale hlavně biologický. Není možné měnit základní biologická fakta dle aktuálních trendů.

Varoval jsem také před tím, že stát nesmí bezhlavě povolovat zásahy do identity mladistvých bez důkladného odborného posouzení. Každý lékař i právník musí vědět, kdo ponese odpovědnost, pokud se někdo po letech rozhodne pro detranzici – tedy návrat ke svému původnímu pohlaví.

A především jsem vyzval k tomu, aby nová vláda i nový ministr zdravotnictví přehodnotili podobné pokyny a vrátili se k odborné debatě postavené na medicíně, právu a ochraně dětí – ne na aktivismu.

Biologie zkrátka není názor.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátor Hraba: Není divu, že klasická média ztrácejí na důvěře
Senátor Hraba: Do vzdělávacího systému aktivismus nepatří
„Prase Hraba“. A ještě sprostější slova. Senátor reaguje na „výkvět žurnalistiky“
Senátor Hraba: Takhle fakt dál už ne

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Senát , změna pohlaví , Hraba

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je možné měnit základní biologická fakta podle aktuálních trendů?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Michal Zuna byl položen dotaz

Odvolatelnost politiků

Nemyslíte, že je výzva k rezignaci Turka naivní? Že to udělá, když stále chce být ministr? Nemyslíte, že by řešením nejen v tomto případě byla možnost, aby voliči mohli politiky nejen volit, ale také případně odvolat?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Obaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsuObaly potravin obsahují chemikálie způsobující zákeřnou rakovinu prsu Plastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejtePlastové krabičky od zmrzliny rozhodně opakovaně nepoužívejte

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Pospíšil (TOP 09): Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela na Petříně

21:03 Pospíšil (TOP 09): Rekonstrukce cerkve sv. archanděla Michaela na Petříně

Hlavní město pokračuje v rekonstrukci roubeného kostela sv. archanděla Michaela, který byl v říjnu 2…