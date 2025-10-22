Ministerstvo spravedlnosti: Sociální pracovníci na soudech pomáhají řešit náročné životní situace

Ti přináší do soudní praxe specifickou odbornost a k tomu navíc vstřícnou a srozumitelnou komunikaci směrem k rodinám, ve kterých se nachází například senior ve zranitelném postavení nebo ohrožené dítě. Přínosem je široká škála oblastí, do kterých se mohou tito odborníci zapojit a svým působením napomoci efektivnějšímu řešení věci. Pozice těchto specialistů se obsazují na soudech ve větší míře od počátku letošního roku.
„Říkáme tomu Soudy blíže rodinám. Protože díky těmto pracovníkům se mohou soudy dostat opravdu blíže k těm potřebným a lidským způsobem jim pomoct řešit náročné životní situace,“ okomentovala práci nových soudních sociálních pracovníků ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Takový pracovník usnadňuje lidem komunikaci se soudem a díky jeho odborným znalostem a zkušenostem dochází ke zrychlení určitých fází řízení a k lepší koordinaci postupů mezi zapojenými subjekty. „A první zkušenosti nám ukazují, že to má smysl. Účastníci řízení si pochvalují lepší srozumitelnost a efektivní zapojení do procesu, kterému rozumí,“ doplnila ministryně.
Typickým příkladem využití soudního sociálního pracovníka je situace, kdy rodina seniora, který potřebuje pomoc se zařizováním některých právních záležitostí, ať už jde o jednání na úřadech, uzavírání smluv nebo zajištění sociálních a zdravotních služeb, hledá nejlepší možné řešení jeho svéprávnosti.
Sociální pracovník zde může napomoci tzv. clearingem. Cílem tohoto specifického sociálního šetření je zjistit míru potřebné podpory v právním jednání a najít možnosti a rozsah, jakým způsobem ji v životě člověka zařídit. V praxi sociální pracovník zjišťuje, jak posuzovaná osoba žije, jaké činnosti, například komunikaci s úřady, řešení denních problémů či financování života, zvládá sama a s jakými už potřebuje pomoct. Výsledkem takového šetření je zhodnocení potřeby podpory při právním jednání a především doporučení pro soud.
„Clearing je novou cestou pro práci se zranitelnými dospělými lidmi. Je to způsob, jak citlivě a s respektem k důstojnosti člověka najít to pravé řešení toho, aby ho jeho blízcí mohli určitým způsobem podpořit při právním jednání. Mnoho z nás totiž nechce své rodiče omezovat ve svéprávnosti. Přesto je třeba najít vhodné, bezpečné, a přitom efektivní řešení náročné situace,“ vyzdvihla výhody clearingu Barbora Brozová Rittichová z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti.
Od 1. ledna 2026 se právní úprava v řízení o svéprávnosti mění tak, že soud nebude muset využít znalecký posudek psychiatra, ale bude moci využít lékařskou zprávu doplněnou tzv. clearingovou zprávou, tedy zprávou o hodnocení potřeby podpory při právním jednání vytvořenou právě soudním sociálním pracovníkem.
Sociální pracovník na soudě významně pomáhá také v případech, ve kterých je ohrožené dítě. Může rodině zprostředkovat odbornou pomoc, poskytuje potřebné informace o právech a povinnostech rodičů a dětí, poskytuje také sociální poradenství a rozcházejícím či rozvádějícím se rodičům pomáhá se sestavením rodičovského plánu.
Pilotní provoz soudních sociálních pracovníků na několika českých soudech ukázal na mnohá pozitiva. Zavedení clearingu a změny v dokazování znaleckým posudkem by mohly přinést výrazné finanční úspory, a to v řádu milionů korun pro okresní soudy v obvodu jednoho krajského soudu, neméně významná je však i úspora času. Doposud se na posudek čekalo u některých soudů šest měsíců i déle. Clearing by mohl tuto dobu zkrátit až na jeden měsíc.
„Clearing není jen administrativní zpráva. Je to odborná metoda, která umožňuje soudu porozumět životní situaci člověka v celé její šíři – od zdravotního stavu až po vztahy a sociální prostředí. Díky tomu lze najít opatření, která zachovají důstojnost a současně zajistí potřebnou ochranu. Každý člověk si zaslouží, aby byl viděn celý, nejen skrze diagnózu,“ uzavírá sociální pracovnice Kateřina Pomklová z Okresního soudu ve Vsetíně.
autor: Tisková zpráva