Úřad vlády: Pravidelná schůze Bezpečnostní rady státu

Bezpečnostní rada státu schválila návrh na zřízení Výboru pro protidronovou ochranu, dronovou regulaci a rozvoj, souhlasila se Strategií pro posílení odolnosti subjektů kritické infrastruktury pro období 2026–2029, Hodnotící zprávou Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030 a navazující Meziresortní koncepcí podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2025–2031 s výhledem do roku 2035 a Zprávou o stavu požární ochrany kulturního dědictví za období 2020–2024.
Dále Bezpečnostní rada schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2026–2028 a vzala na vědomí Informaci o stavu Telefonních center tísňového volání 112 a návrh dalšího postupu a 13. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu.
Pro informaci byla na program předložena Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti Bezpečnostní rady státu a bezpečnostních rad krajů.
autor: Tisková zpráva