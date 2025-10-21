Úřad vlády: Pravidelná schůze Bezpečnostní rady státu

22.10.2025 22:03 | Tisková zpráva

V úterý 21. října 2025 se ve Strakově akademii uskutečnila další pravidelná schůze Bezpečnostní rady státu.

Úřad vlády: Pravidelná schůze Bezpečnostní rady státu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Bezpečnostní rada státu schválila návrh na zřízení Výboru pro protidronovou ochranu, dronovou regulaci a rozvoj, souhlasila se Strategií pro posílení odolnosti subjektů kritické infrastruktury pro období 2026–2029, Hodnotící zprávou Meziresortní koncepce podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2017–2023 s výhledem do roku 2030 a navazující Meziresortní koncepcí podpory bezpečnostního výzkumu ČR 2025–2031 s výhledem do roku 2035 a Zprávou o stavu požární ochrany kulturního dědictví za období 2020–2024.

Dále Bezpečnostní rada schválila Plán cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2026–2028 a vzala na vědomí Informaci o stavu Telefonních center tísňového volání 112 a návrh dalšího postupu a 13. aktualizaci Seznamu prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem je organizační složka státu.

Pro informaci byla na program předložena Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti Bezpečnostní rady státu a bezpečnostních rad krajů.

