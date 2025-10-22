Postup nové vlády proti zdražovacím povolenkám EU: Nová naděje

Podívejme se nejprve na ETS2 a výrok poradkyně Petra Fialy paní Horské, která řekla následující: „Bez patosu, vykreslování virtuálního pekla a naopak fakta a čísla. Povolenky z ETS2 nebudou taková katastrofa, jak se říkalo. Největší zátěž pocítí střední třída, ne ti nejchudší… dopady na rozpočty domácností by měly být mírné, v řádu několika stovek korun měsíčně (1–2 krabičky cigaret měsíčně) … pokud samozřejmě netopí ve starém kotli na uhlí či plyn a nejezdí každý den za prací ve staré milé škodověnce.“ Co k tomu říci?
Celé to vyjádření jsem důkladně přečetl. Paní Horská je opakovaně naprosto mimo mísu. Opakovaně. Paní Horská zjevně primárně hájí zájmy svého zaměstnavatele, což je rakouská skupina Raiffeisen. Několikrát jsem se účastnil snídaně, které Raiffeisen organizuje pro své klienty, a byl svědkem diskusí, které byly poplatné právě tomu. Její pohled je omezený, bez ambice pochopit souvislosti a také bez schopnosti naslouchat. Je s podivem, že je členkou NERV. Při interpretaci EU ETS2 vychází pouze z podkladů zpracovaných na zakázku vlády ČR společností Pricewaterhouse, jenž je „vyhovuje“ zadavateli. Jejich studie jde proti logice EU a tomu, proč vůbec má být EU ETS2 zavedeno. Systém EU ETS má být zaveden proto, aby lidé změnili své chování a přešli na tzv. ekologický systém vytápění a jezdili pokud možno elektrovozy. Pokud bude EU ETS ve výši tak, jak říká Pricewaterhouse a paní Horská, jde to proti smyslu zavádění tohoto systému.
Pan stále ještě ministr životního prostředí Hladík už by se měl přeorientovat na opoziční roli a neměl by systém emisních povolenek EU ETS propagovat. Mimochodem, úterní jednání v Bruselu je naprosté fiasko České republiky. Dojednalo se tam, že do roku 2027 bude uvolněna jedna miliarda emisních povolenek a v rezervě jich mají ještě 0,3 miliardy. Navrhli kvartální hodnocení nad limitní cenou 57 euro za povolenku, takže už nepočítají s cenou 45 eur. Jak je možné, že si toho taková renomovaná ekonomka Horská nevšimla? A bude-li cena povolenky nad těmito 57 euro, uvolní dalších 40 milionů povolenek, tedy asi čtyři procenta základu. Bloomberg modeloval cenu pod 70 eury za povolenku, což je pro začátek racionálnější, jenže už dnes se obchoduje s cenou nad 90 euro. Tudíž je zcela nemožná ji zastropovat na 45, 57 nebo 70 eury. Nejde to. Pan Hladík je pokrytec a neříká pravdu, anebo nechápe, co se vlastně v Bruselu dojednalo. A to je ještě horší...
Co s tím budoucí vláda může dělat? Jak to zrušit nebo neaplikovat v naší zemi? Jak ANO, tak SPD i Motoristé na to zjevně mají stejný či podobný pohled, a tedy vůle by jim chybět neměla.
Problém je v tom, že EU ETS a jejich omezení růstu nebo udržení v nějakém cenovém rámci či rozmezí nemá vůbec podporu klíčových hráčů EU, kteří naopak chtějí přitvrdit. V tomto smyslu nové vládě skutečně nezbývá než vytvořit koalici minimálně zemí V4 nebo ještě širšího středo-východoevropského formátu a postavit se proti tomu, aby EU ETS bylo zavedeno. Není to o tom, kolik lidé zaplatí navíc za uhlí, plyn, benzín a tzv. fosilní zdroje při dopravě. Bude to mít obrovský proinflační efekt. Kalkulace, které vycházejí při ceně 150–200 euro za povolenku, což vychází 80–100 tisíc korun na jednu rodinu za rok, jsou velmi reálné.
Bude se možná koordinace postupu proti ETS2 řešit i v rámci víkendové mezinárodní Svatovojtěšské konference o středoevropské spolupráci, kam dorazí řada významných hostů zemí V4 i mnoha dalších z našeho regionu? Anebo půjde spíše o hledání forem řešení a spolupráce obecně?
Je to konceptuální konference, která se zabývá změnami v globální politice v posledních měsících a letech. Konference reaguje na plynulý a cílený přechod od unipolárního modelu řízení k multipolárnímu a popírá veškeré nastavení euroatlantického světa, kdy hegemon v podobě Spojených států má přímý vliv na státy G7 a ty zase na své spoluhráče. Teď dochází k transformaci a taháme za konec, který pro Českou republiku a střední Evropu není úplně výhodný. Proto je nutné se zabývat řešením, aby širší střední Evropa, a to nejenom V4, našla východiska, protože se zjevně otevírá okno pro národní ekonomiky jako protiváhy vůči globalizovanému světu.
Je tedy důležité rozvíjet bližší spolupráci v širším formátu, než je pouze V4, byť ani ta v posledních letech nefunguje? Je zřejmé, že s řadou států našeho regionu shodneme v mnoha důležitých oblastech, jenže z české strany k žádné spolupráci nebyl kvůli Fialově vládě zájem.
Byl tu protitlak, aby tato spolupráce nefungovala. Viděli jsme to primárně na zhoršení vztahů s naším nejbližším sousedem, tedy Slováky. Stávající vláda neměla o dobré vztahy se Slovenskem, ale nejen s ním, žádný zájem.
Je zřejmé, že při koordinovaném postupu ať už proti ETS2 nebo jiným projektům, budeme jako region bráni vážně, zatímco jako jedna osamocená Česká republika jsme byli odstrčeni na vedlejší koleji a nikdo se nás na nic neptal…
Přesně tak. Konference by měla přispět k načrtnutí institucionálního rámce v této spolupráci. Pokud by stávající EU prošla například nějakými vynucenými destruktivními procesy, je důležité, abychom byli připraveni a věděli, v jakých oblastech kompetencí chceme společně Evropu řešit. Stejně tak se podívat na to, jaké poučení plyne z dosavadního fungování EU, která je něco mezi federací a konfederací a zabránit tomu, aby zde vznikl nějaký nový Deep State. Je potřeba to řešit teď a ne až k nám nějaký větší problém doputuje.
Musíme být připraveni na to, abychom si jako střední Evropa vytvořili společnou doktrínu, shodli se na společných hodnotách a řekli si, co nás sjednocuje a vzájemně se respektovali tam, kde máme odlišné pohledy. Říkáme hlavně, že musíme hledat sjednocující témata.
