ČEZ zpřístupní 21. 3. vodní elektrárny Les Království a Práčov, podmínkou je registrace

14.03.2026 14:42 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V rámci oslav Mezinárodního dne vody otevře ČEZ už příští sobotu pro veřejnost dvě vodní elektrárny na východě Čech.

Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Návštěvníci, kteří se předem zaregistrují ZDE, uvidí zákulisí výroby ekologické elektřiny na malých vodních elektrárnách na polabském Lese Království a Práčově na řece Chrudimce. Vodní elektrárny ČEZ v posledních letech procházejí rozsáhlou modernizací, aby i v měnící se energetice 21. století zůstaly důležitými prvky české energetické soustavy. Mimořádný program na oslavu Dne vody připravilo také infocentrum na královéhradeckém Hučáku.

Vodní elektrárny se v České republice významnou měrou podílejí na výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich význam ale v posledních letech ještě více roste díky schopnosti dosáhnout během několika desítek vteřin plného výkonu, a tak přispívat ke stabilnímu provozu české energetické sítě. O jejich významu a přínosu se veřejnost může přesvědčit už příští sobotu, kdy Skupina ČEZ u příležitosti Mezinárodního dne vody uspořádá na východě Čech mimořádné exkurze do dvou provozů. Na Labi se lidem otevře elektrárna ve východočeském Lese Království a na řece Chrudimce přivítá návštěvníky personál elektrárny Práčov.

„Vodní elektrárny ČEZ jsou spolehlivou součástí české energetiky už desítky let. Aby byly i v dalších letech schopné plnit zvýšené nároky měnící se české energetiky, průběžně je modernizujeme. Lidé se o tom mohou průběžně přesvědčovat na velkých dílech jako například Dlouhé stráně, Orlík, Dalešice, Štěchovice nebo Lipno, které jsou pro veřejnost otevírané pravidelně. Rádi bychom pro změnu veřejnosti ukázali i ty méně známé, které jsou přístupné jen málokdy. Mimořádně proto už tuto sobotu u příležitosti Mezinárodního dne vody zpřístupníme registrovaným návštěvníkům mimo jiné i dvě elektrárny ve východních Čechách,“ říká ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Na horním toku Labe se otevře více než sto let fungující „pohádková“ elektrárna Les Království postavená v secesním slohu. Lidé si budou moct prohlédnout také odvážně řešenou elektrárnu Práčov na Chrudimce, která vodu pro provoz turbíny získává originálním 3,2kilometrovým přivaděčem z Křižanovické přehrady.

V obou případech jde o spolehlivé lokální zdroje ekologické elektřiny, které ve svých regionech pokrývají spotřebu tisíců domácností. Díky průběžným modernizacím a pečlivé údržbě jsou i tyto elektrárny spolehlivou součástí energetické sítě v regionu. Přesvědčit se o tom mohou návštěvníci, kteří se včas zaregistrují na jeden z termínů komentovaných prohlídek ZDE. Mezinárodní den vody mohou návštěvníci přijít oslavit i do infocenter. Bohatý doprovodný program nabídne například Infocentrum elektrárny Hučák v Hradci Králové, které potěší virtuální realitou, interaktivní expozicí nebo prohlídkou historické strojovny.

Všechny informace naleznete na webu ZDE.

Psali jsme:

ČEZ: Temelín čeká rozsáhlá modernizace elektrických systémů
Skupina ČEZ za rok 2025 vydělala 27,4 miliardy korun
ČEZ: Sezóna domácích fotovoltaik začíná, je nejvyšší čas na revize
ČEZ: Při přípravě výměny generátorů v Temelíně technici dokončili skenování zařízení

Zdroje:

https://www.svetenergie.cz/infocentra

Jinde na netu:

S okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kilaS okurkovou dietou shodíte do léta přebytečná kila Místo ústní vody dokonale vybělí zuby olejMísto ústní vody dokonale vybělí zuby olej

