SPÚ: Úspěch pro protipovodňové opatření

16.05.2026 16:18


Státní pozemkový úřad (SPÚ) slaví úspěch mezi odbornou i laickou veřejností. Protipovodňové opatření Poldr Nová Ves nad Popelkou, realizované Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj, Pobočkou Semily, získalo 3. místo ve veřejném hlasování v rámci soutěže Stavba roku Libereckého kraje 2026, známé také jako Soutěž Karla Hubáčka.

Foto: SPÚ
Popisek: Státní pozemkový úřad

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků proběhl ve čtvrtek 14. května 2026 v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Za Státní pozemkový úřad se akce zúčastnili Tomáš Maček, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj (4), Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily, Jiří Hořák, který realizaci za SPÚ odborně garantoval (2), a Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves nad Popelkou (3).

Poldr Nová Ves nad Popelkou - 3. místo v hlasování veřejnosti

„Velmi si vážíme toho, že projekt Poldru Nová Ves nad Popelkou zaujal širokou veřejnost a získal ocenění právě v otevřeném hlasování. Potvrzuje to, že opatření realizovaná Státním pozemkovým úřadem mají praktický přínos pro místní obyvatele i krajinu a jsou vnímána jako smysluplná investice do bezpečné a udržitelné budoucnosti,“ uvedla Petra Kazdová, tisková mluvčí SPÚ.

Poldr je významným vodohospodářským opatřením, jehož cílem je ochrana obce a okolní krajiny před povodněmi a zadržování vody v území. Projekt zároveň přispívá k adaptaci krajiny na klimatické změny a podporuje její ekologickou stabilitu.

Získané ocenění ve veřejném hlasování potvrzuje, že realizace Státního pozemkového úřadu mají nejen odbornou kvalitu, ale také pozitivní ohlas u široké veřejnosti. Projekt poldru u Nové Vsi nad Popelkou je příkladem úspěšného spojení technického řešení s citlivým přístupem ke krajině.

Státní pozemkový úřad zároveň děkuje organizátorům soutěže za profesionální přípravu letošního ročníku a gratuluje všem oceněným projektům, které přispívají ke kvalitnímu rozvoji života i veřejného prostoru v Libereckém kraji.

