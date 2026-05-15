SPÚ: Úspěch pro protipovodňové opatření

Slavnostní večer s vyhlášením výsledků proběhl ve čtvrtek 14. května 2026 v Kulturním centru 101010 ve Vratislavicích nad Nisou. Za Státní pozemkový úřad se akce zúčastnili Tomáš Maček, zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj (4), Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily, Jiří Hořák, který realizaci za SPÚ odborně garantoval (2), a Vladimír Tomášek, starosta obce Nová Ves nad Popelkou (3).
Poldr Nová Ves nad Popelkou - 3. místo v hlasování veřejnosti
„Velmi si vážíme toho, že projekt Poldru Nová Ves nad Popelkou zaujal širokou veřejnost a získal ocenění právě v otevřeném hlasování. Potvrzuje to, že opatření realizovaná Státním pozemkovým úřadem mají praktický přínos pro místní obyvatele i krajinu a jsou vnímána jako smysluplná investice do bezpečné a udržitelné budoucnosti,“ uvedla Petra Kazdová, tisková mluvčí SPÚ.
Poldr je významným vodohospodářským opatřením, jehož cílem je ochrana obce a okolní krajiny před povodněmi a zadržování vody v území. Projekt zároveň přispívá k adaptaci krajiny na klimatické změny a podporuje její ekologickou stabilitu.
Získané ocenění ve veřejném hlasování potvrzuje, že realizace Státního pozemkového úřadu mají nejen odbornou kvalitu, ale také pozitivní ohlas u široké veřejnosti. Projekt poldru u Nové Vsi nad Popelkou je příkladem úspěšného spojení technického řešení s citlivým přístupem ke krajině.
Státní pozemkový úřad zároveň děkuje organizátorům soutěže za profesionální přípravu letošního ročníku a gratuluje všem oceněným projektům, které přispívají ke kvalitnímu rozvoji života i veřejného prostoru v Libereckém kraji.
