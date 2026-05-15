Blišťanová (TOP 09): Čaputová ukázala, že síla nemusí být v hlasitosti

V době, kdy je politika často plná emocí, útoků a rozdělování společnosti, byla Zuzana Čaputová symbolem klidu, slušnosti a lidskosti.
Právě proto si získala respekt tolika lidí napříč generacemi i názory. Ukázala, že síla nemusí být v hlasitosti, ale v charakteru, odvaze a schopnosti neztratit sebe samu ani v těch nejtěžších chvílích.
Setkání s ní pro mě bylo opravdu inspirativní a moc si vážím všeho, co ve veřejném prostoru reprezentovala.
Mgr. Bc Zdeňka Blišťanová
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku