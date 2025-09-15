ČNB ponechává sazbu proticyklické kapitálové rezervy na 1,25 %

15.09.2025 22:14 | Tisková zpráva

Bankovní rada na svém jednání o finanční stabilitě rozhodla ponechat sazbu proticyklické kapitálové rezervy na stávající úrovni 1,25 %.

Toto rozhodnutí vychází z aktuálního hodnocení ekonomického vývoje, pozice české ekonomiky ve finančním cyklu a z analýz cyklických systémových rizik i odolnosti bankovního sektoru vůči případnému zhoršení ekonomické situace.

Česká ekonomika se posunula dále v růstové fázi finančního cyklu, přičemž odhadovaná úroveň cyklických systémových rizik zůstává stabilní. Hospodářský růst a úvěrová dynamika jsou doprovázeny nárůstem reálných mezd, dobrou ziskovostí nefinančních podniků a relativně nízkou dynamikou zadluženosti podniků i domácností. Analýzy ČNB neukazují na nadměrné podstupování úvěrových rizik ze strany domácností, podniků či bank ani na předlužování jednotlivých sektorů. Reálné úrokové sazby zůstávají kladné a přispívají k udržení rovnováhy mezi ekonomickým růstem a finanční stabilitou. Bankovní sektor jako celek je odolný a sazba proticyklické kapitálové rezervy ve výši 1,25 % dostatečně omezuje jeho kapitálovou zranitelnost vůči případnému zhoršení ekonomického vývoje.

Proticyklická kapitálová rezerva pro expozice bank a družstevních záložen umístěné v České republice je důležitým nástrojem makroobezřetnostní politiky na ochranu bankovního sektoru před riziky vznikajícími v průběhu finančního cyklu. ČNB zpravidla ukládá bankám a družstevním záložnám povinnost vytvářet tuto rezervu v období růstu úvěrů, kdy obvykle vznikají zárodky finanční nerovnováhy a zvyšují se cyklická systémová rizika. Naopak v období poklesu ekonomické aktivity, doprovázeného rostoucími ztrátami z úvěrů, je běžné rezervu uvolňovat, aby měly nefinanční podniky a domácnosti přístup k úvěrům bez nadměrně zpřísněných podmínek.

Bližší informace k rozhodnutí bankovní rady jsou dostupné v úředním sdělení k vyhodnocení nastavení sazby proticyklické kapitálové rezervy – září 2025. Zveřejněno bude 12. září 2025.

ČNB rozhoduje o nastavení proticyklické kapitálové rezervy čtyřikrát do roka. Příští jednání bankovní rady na toto téma se uskuteční v listopadu 2025.

