Štěpánek (Trikolora): S cestovkou CK Parlament za hranice všedních dnů

16.12.2025 15:14 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k zahraničním cestám nyní již opozičních politiků

Štěpánek (Trikolora): S cestovkou CK Parlament za hranice všedních dnů
Foto: Hans Štembera
Popisek: První místopředseda Trikolory Petr Štěpánek

Chcete se zadarmo podívat za hranice všedních dnů? Chcete bez placení navštívit exotické země? Toužíte spatřit dalajlámu, aniž byste museli sahat do vlastní rodinné kasičky? Snadná věc! Neváhejte a staňte se zákonodárcem, senátorem či poslancem. Cestovní kancelář CK Parlament ČR je tu pro vás! Daňoví poplatníci vám zacálují prakticky jakékoli myslitelné přání.

Nějaký bohulibý důvod, proč zavítat do vzdálených destinací, se vždycky najde. Třeba, že je potřeba dalajlámovi věnovat k narozkám tričko. To se pak jen nakoupí letenky pro celou delegaci, zaplatí hotely a účastníkům zájezdu proplatí diety a kapesné. No, však se podívejte na tu krásnou fotografii. Vezměme to odprava.

foto

Cestovatel číslo jedna je všeumělec Břetislav Rychlík. To je ten pokrokářský intelektuál, kterého do Senátu vyslalo souručenství hnedle několika politických stran v čele s kdysi pravicovou ODS. Jako lev se tam nyní bije za zájmy České televize, od které má zároveň kšefty. A to se vyplatí! Ani ne tak daňovým poplatníkům, ale jemu určitě.

Ta paní vedle, Jitka Seitlová, cestovatel číslo dvě, je toho času místopředsedkyní Senátu za KDU-ČSL. Také už toho zcestovala hodně. Coby politický turista u toho měnila hlavně dresy. Se senátorováním začínala kdysi v triku ODA, aby pak přes hnutí Nezávislých či Unii svobody nakonec zakotvila pro změnu v KDU-ČSL. A to se vyplatí. Opět hlavně jí.

Mgr. Petr Štěpánek

  • Trikolora
  • mimo zastupitelskou funkci
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pozor, jak dobře víme z textu známé písně, valcha je u starého Růžičky, ale to není tenhle cestovatel číslo tři Jiří Růžička, i když nějaká ta rulička peněz se na výpravy za hranice všedních dnů jistě najde. Do Senátu jej v dresu TOP 09 opakovaně vysílají laskaví voliči z Prahy 6 a on se jim za to odvděčuje tím, že tam do roztrhání těla hájí všechny politické zhůvěřilosti, co se právě na této Praze dějí (Koněv, ricin, Bednářová atp.).

Cestovatel číslo čtyři je Přemysl Rabas. V Senátu hřaduje v klubu Pirátů a SEN 21. Není známo, zda ředitelem královédvorské zoologické zahrady je na plný úvazek a to senátorování má jen jako vedlejšák, nebo zda je to naopak, každopádně ale stíhá rovněž zahraniční cesty do exotických destinací, v tomto případě do Indie s tričkem pro dalajlámu.

Anketa

Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?

95%
3%
2%
hlasovalo: 2972 lidí

Posledním cestovatelským výtečníkem není senátor, nýbrž zasloužilý poslanec ODS Pavel Žáček, mezi přáteli zvaný Pažout. Ze svazáka se hned zkraje Velké sametové přerodil ve studentského vůdce a žije z toho dodnes.

Fotografie do rodinného alba jsou z takové cesty pod vrcholky Himaláje za stařičkým dalajlámou jistě krásné, Česká republika z toho ale žádný užitek nemá, spíše naopak, neboť bdělé oko vládců Říše středu to dozajista registruje a patřičné závěry z toho nepochybně v ekonomické sféře udělá. Ku prospěchu naší státní kasy to jistě nebude.

Poslední poznámka se týká aktuální mediální kauzy, kterou aktivistická média hlavního proudu vytvářejí okolo toho, že nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura si dovolil na svoji první zahraniční cestu, cestu nikoli do Indie či jiné exotické země, nýbrž na sousední Slovensko, vzít s sebou pouze poslance nové vládní koalice, zatímco poslanci staré vládní koalice zůstali doma. Všimněme si proto složení parlamentní delegace, jež do daleké Indie vycestovala za účelem předání narozeninového trička dalajlámovi. Žádní opoziční poslanci v ní nejsou, pouze exempláře končícího Fialova mocenského gangu. Ale vězte, že když dva dělají totéž, není to totéž. V interpretaci zdejších médií hlavního proudu na to můžete vzít jed.

A takhle my si tu s našimi zákonodárci žijeme.

(psáno pro Deník TO)

Psali jsme:

Štěpánek (Trikolora): Hlava XXII na český způsob
Štěpánek (Trikolora): A takhle my si tu s našimi novináři žijeme
Štěpánek (Trikolora): Země Evropské unie se snaží, seč jim síly stačí
Štěpánek (Trikolora): 12 let od ukrajinského státního převratu

Zdroje:

https://denik.to/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cesty , sněmovna , Štěpánek , zahraničí , trikolora

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s kontrolou zahraničních cest poslanců, kterou zavádí místopředseda sněmovny Tomio Okamura?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

EURO

Proč NYNÍ považujete za váš cíl přijetí Eura? Proč třeba první nevyřešíte nízké mzdy a klesající životní úroveň lidí?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

V určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesáV určitém věku riziko rakoviny přirozeně klesá Pomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakovinyPomerančová kůra je oranžovou prevencí zákeřné rakoviny

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná

13:09 Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná

Pouhý den před koncem svého premiérského mandátu zveřejnil Petr Fiala na svém webu téměř osmdesátist…