Mašek (ANO): Státní budovy nejsou reklamky

Ministr Macinka se toho zjevně nebojí. Jsem skutečně rád, že z Ministerstva životního prostředí konečně odcházejí klimatičtí alarmisté, lidé, kteří by nejraději regulovali každý lidský krok a kteří mají tendenci vidět problém i tam, kde už končí zdravý rozum.
Nahradit ideologii racionalitou je krok vítaným směrem. Ochrana přírody je bezpochyby zásadní a kriticky důležité téma. Právě proto ale nesmí být zneužívána jako zástěrka pro omezování občanských práv a svobod, ani pro byrokratický tlak na běžné lidi ani pro experimenty, jejichž důsledky dopadají především na obce, domácnosti a podnikatele.
Potřebujeme rozumnou, vyváženou a odpovědnou politiku ochrany životního prostředí, takovou, která chrání přírodu. Zároveň ale musí respektovat normální život každého obyčejného člověka, jeho svobodu, jeho práci a používat zdravý selský rozum.
Nesmiřitelná ideologie do řízení státu fakt nepatří. Rozum ano!
autor: PV