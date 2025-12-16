Mašek (ANO): Státní budovy nejsou reklamky

16.12.2025 14:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke klimaaktivistům na budově Ministerstva životního prostředí

Mašek (ANO): Státní budovy nejsou reklamky
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Ministr Macinka se toho zjevně nebojí. Jsem skutečně rád, že z Ministerstva životního prostředí konečně odcházejí klimatičtí alarmisté, lidé, kteří by nejraději regulovali každý lidský krok a kteří mají tendenci vidět problém i tam, kde už končí zdravý rozum.

Nahradit ideologii racionalitou je krok vítaným směrem. Ochrana přírody je bezpochyby zásadní a kriticky důležité téma. Právě proto ale nesmí být zneužívána jako zástěrka pro omezování občanských práv a svobod, ani pro byrokratický tlak na běžné lidi ani pro experimenty, jejichž důsledky dopadají především na obce, domácnosti a podnikatele.

Potřebujeme rozumnou, vyváženou a odpovědnou politiku ochrany životního prostředí, takovou, která chrání přírodu. Zároveň ale musí respektovat normální život každého obyčejného člověka, jeho svobodu, jeho práci a používat zdravý selský rozum.

Nesmiřitelná ideologie do řízení státu fakt nepatří. Rozum ano!

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Mašek (ANO): Střelba na FF UK? Rakušan a vedení policie? Ti to celé přikryli
Mašek (ANO): Kolem Ministerstva obrany to bouchá jak na frontě
Mašek (ANO): Rakušan lhal, pak lhal zase, teď si za to tleská
Mašek (ANO): Česká pošta - ještě větší průšvih, než jsme čekali

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ideologie , Mašek , MŽP , životní prostředí , ANO , aktivismus

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s nátlakovými akcemi aktivistů na ochranu životního prostředí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. František Laudát byl položen dotaz

Divíte se, že lidé volí peněženkou?

Peníze nejsou všechno, ale bez nich to taky najde, i když jsou pořád věci, které si za peníze nekoupíte, jako je zdraví, svoboda, ale chápete i lidi, že jsou frustrovaní z toho, že se většina z nich má čím dál hůř?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Základní těsto a postup na chutnou vánočkuZákladní těsto a postup na chutnou vánočku Zbytečné chyby při topení v krbových kamnechZbytečné chyby při topení v krbových kamnech

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná

13:09 Vích (SPD): Marketing místo reality. Bilance vlády Petra Fialy zůstává dlužná

Pouhý den před koncem svého premiérského mandátu zveřejnil Petr Fiala na svém webu téměř osmdesátist…