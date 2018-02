ČPZP: Dopřejte dětem plavání

Rané plavecké aktivity formují vztah k vodě, k plavání a k dalším pohybovým aktivitám ve vodě do budoucna každého jedince. U nejmenších dětí pomáhají rozvíjet motorické schopnosti i jejich orientační dovednosti. Plavání navíc vede k psychickému i fyzickému otužování.

Plavání posiluje svaly i srdce

Plavání je prospěšné hlavně pro pohybový aparát. Jsou při něm zapojeny všechny hlavní svalové partie, tedy svalstvo horních i dolních končetin, zádové a břišní svaly. Kromě posilování svalstva je plavání dobré pro kardiovaskulární systém, navíc nezatěžuje klouby. Nezanedbatelné jsou také masážní a regenerační účinky vody.

Pohyb, který je typický pro plavání, zlepšuje hybnost hlavně ramenních a kyčelních kloubů, ale i kotníků a zápěstí. Při správném a pravidelném plavání, které vyžaduje zadržování dechu, se zlepšuje i kapacita plic. Lidé, kteří se plavání věnují pravidelně, mají větší sílu, lepší pohyblivost celého těla a méně trpí fyzickou a psychickou únavou.

Na plavání dětí až 1000 korun od pojišťovny

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) razí heslo, že plavat by měl umět každý. Proto přispívá na plavecký kurz dětí částkou až 1000 korun. „Příspěvek bude poskytnut na organizované plavecké kurzy dětí ve věku do 8 let včetně. Jedná se o organizované plavecké kurzy, ne o individuální návštěvy plaveckých bazénů rodiči s dětmi, nebo proplácení permanentek. Vystavujícím subjektem může být i školka nebo škola,“ upřesnila mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

ČPZP dlouhodobě pamatuje i na ostatní své pojištěnce, kteří si rádi zaplavou. Milovníci plaveckých aktivit mohou i v letošním roce využívat oblíbený program Plavání zdarma nebo se slevou ve vybraných bazénech po celé republice. Kompletní nabídka preventivních programů je uvedena přehledně na ZDE.

Pokud ještě nepatříte mezi 1 245 000 pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny, můžete se zaregistrovat online na www.cpzp.cz/205, nebo osobně na kterékoli ze 111 poboček po celé ČR. Pokud se stihnete přihlásit k ČPZP do konce března, výhody a benefity můžete využívat již od 1. 7. 2018.

autor: komerční tisková zpráva